擬又灑錢補助旅遊淡季？觀光局23日找地方政府討論

觀光局長周永暉今（10）日表示，由於每年第二、四季多是旅遊淡季，將在23日起與各縣市觀光首長交換意見，規劃推出淡季平日補助專案。（李宜秦攝）

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交通部觀光局去年推出3個旅遊補助方案，今年1月又推出「擴大暖冬遊」補助，總統蔡英文日前更宣布，國旅補助將持續擴大推動。觀光局長周永暉今（10）日表示，由於每年第二、四季多是旅遊淡季，將在23日起與各縣市觀光首長交換意見，規劃推出淡季平日補助專案，但目前詳細辦法都未知，預計年後才能給出方案。此外，觀光局將在3月底提出去年各項補助的成效報告。

觀光局在去年短短一年內，推出3個旅遊補助，包括花蓮3355旅宿活動、南灣補助計畫、前進宜花東，高屏暖冬遊，今年1月再推出「擴大暖冬遊」補助方案。然而今日行政院會通過國發會提報「因應2019總體經濟變動政策規劃」擴大內需方案，觀光局擬再規劃於旅遊淡季時，推動國旅補助措施。

周永暉表示，本月23日起會陸續與各地方政府觀光首長與公會、業者等召開座談會，規劃如何在非尖峰時段的旅遊淡季時，協助激勵國內旅遊，待1月份的擴大暖冬遊方案結束後，會先進行滾動式檢討，再決定激勵方式是否仍以補助為主。此外，觀光局將在3月底前提出去年各補助的成效報告。

周永暉說，由於目前都還沒開始討論，所以補助的詳細辦法或範圍都還不能確定，約需2到3個月釐清，預計過年後才能理出方案。與各界討論時，將討論補助時間、補助方式等，如可能會在旅遊淡季的4到6月與10到11月或平日補助，也有人希望以區域旅遊為主，有人希望與小鎮特色結合。

針對外界質疑觀光局淪為「補助局」，且補助太過頻繁，局裡的人力早已支應不了，周永暉說，觀光局的業務不只補助，還有監理工作、法令修正等，而人力問題會以兩大方向解決，包括資訊化審議與交辦地方政府執行，他解釋，去年暖冬遊未交付地方政府是因碰上地方選舉，地方政府才會無法負荷。

(中時 )

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