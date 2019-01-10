中央政府總預算三讀通過 賴清德宣布11日內閣總辭

2019年01月10日 18:02 中時電子報 丁世傑 、中時 郭建伸 、 劉宗龍 、工商 彭媁琳、影音/ 杜宇喬 、中時、工商 彭媁琳、影音/

立法院朝野黨團10日繼續協商108年度中央政府總預算案，由協商進度延遲，行政院賴清德內閣總辭的時間表也可能受到影響。賴清德（見圖）一早搭車進入行政院上班。（劉宗龍攝）

立法院臨時會今天三讀通過民國108年度中央政府總預算，行政院長賴清德循例在三讀後前往立法院向立委致意。中央社報導，賴清德受訪時宣布11日內閣總辭。

立法院臨時會院會今天三讀通過中華民國108年度中央政府總預算。不過，國民黨團、親民黨團提案全數凍結促轉會預算，經表決沒有通過。

立法院院會今三讀通過108年中央政府總預算，待預算三讀後，行政院長賴清德赴立法院向每位綠委感謝擁抱，立法院長蘇嘉全則在議事結束後用麥克風提醒大家，「要回去經營選區！」賴離開議場時受訪說，預算已經通過，時間已經到了，他將在明天召開行政院臨時院會，進行內閣總辭，並靜待總統蔡英文任命新閣揆。

預算審查完竣後，賴清德與幾位閣員走入議場，先向幾位綠委握手，隨後就趕緊到主席台向蘇嘉全握手致意，蘇嘉全則對他拍肩鼓勵；隨後，則與在場綠委掌聲下，賴清德與立委一一擁抱。

賴清德會後受訪時說，立法院今已將108年政府預算審查完竣，他今到立法院特別感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民進黨團總召柯建銘，以及朝野各黨團協助，也感謝每個黨團立委鼓勵。

媒體詢問跟每個立委擁抱後有沒有離情依依？賴清德笑說，非常感激，感受到滿滿鼓勵。

(中時電子報)