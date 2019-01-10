住宅火警器救了健忘老人 推廣成效卻不佳

2019年01月10日 18:20 中時 周麗蘭

住宅火災警報器比10元硬幣稍大，偵測到火災發生會發出巨大警報聲。（周麗蘭翻攝）

雲林消防局近年大力推廣民眾安裝「住宅火災警報器」，也免費幫獨居老人、身心障礙者安裝，但屢被誤認為詐騙集團，推廣不易。日前一名斗南鎮老婦人熬湯熬到忘記，消防隊為她安裝的住警器的鈴聲大響而救了一命。

雲林縣消防局指出，美國人安裝住警器，火災發生件數減少一半，日本更降低三分之二，台灣2011年起推廣，但推不太動，因此針對獨居老人、身心障礙者補助，但不少老人家擔心是詐騙集團而拒絕。

台灣裝設住警器的戶數約30％至40％，雲林全縣僅17％家戶安裝，且大多數是消防局補助安裝的獨居老人住處。

1月7日斗南鎮發生一起火警，一名老婦人的家冒出濃煙，但報警的是隔壁鄰居，該老婦人曾獲補助安裝住警器，案發那天她清洗好瓦斯爐、抽油煙機、用小火熬湯，離開廚房到2樓做事，就把爐火忘得一乾二淨。

當天住宅火災警報器偵測到高溫警報器鈴聲大作，老婦人下樓一看，爐台冒火花，自己趕緊衝到屋外，鄰居聽到巨大警報聲第一時間打119報案，斗南消防分隊及義消剛好進行安檢勤務與水源查察，迅速趕往很快撲滅火勢。斗南消防分隊長張竣翔指出，這就因住警器發揮作用，成功預警提早發現災害。

消防隊員林宗霖表示，住警器可偵測濃煙或高溫，不用另外拉電線，安裝在廚房、臥室、樓梯間、走廊，大賣場、消防器材店都有販售，1個約500元。

雲林縣消防局指出，雖然住警器推廣不易，但裝設過的都有預防效果，斗南鎮、斗六市、麥寮鄉、北港鎮都曾因民眾家中住警器偵測到濃煙，而使民眾逃生成功。

消防局科長謝易霖表示，老人家有時聊天、接電話就忘了爐火在煮，住警器就可發揮避難、逃生功用。

(中時 )