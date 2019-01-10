劉子千故意唱歌走音 仍被讚天籟「自帶喇叭」

2019年01月10日 18:11 中時 林淑娟

劉子千劇中脫單，但女友卻未出現。（歐銻銻娛樂）

劉子千在歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》的一場村民們吃晚餐戲中，突然彈起烏克麗麗，大唱劉以豪劇中所作的〈田邊小情歌〉，雖然他五音不全卻還是唱哭陳庭妮。其實拍攝這場戲時，劉子千想唱走音卻越唱越好聽，渾厚憂鬱的歌聲，讓村民演員們都差點掉淚，導演一喊卡就立刻過來碎念劉子千：「你唱太好了！」陳庭妮也大讚：「子千歌聲是天籟，唱歌時還自帶喇叭，太會唱了。」

以歌手身分出道的劉子千，雖然演藝重心已轉往戲劇發展，但每次在劇組裡哼唱歌曲，總是會獲得滿堂彩，甚至村民演員們還會點歌要劉子千唱，平常豪邁的劉子千，突然被眾人誇讚，反倒害羞地臉紅逃跑。唱歌就跟吃飯一樣輕鬆自在的劉子千，因劇中角色米康唱歌必須五音不全，反倒是難倒他，劉子千說：「其實我本身是學音樂的，所以都會很自然的想唱準，所以事前還練習了一下。」

不過劉子千最佩服的反而是在眾人嬉鬧聲中掉淚的陳庭妮，劉子千說：「她真的很專業，前一秒還在跟大家一起大笑，一上戲又立刻掉淚，不受旁人影響，是我要學習的榜樣。」

劉子千在《種菜女神》劇中飾演母胎單身的米康，劇中好不容易交了女友，但卻是只有一張照片跟電話現聲，劉以豪與陳庭妮重逢擁吻的場景，還安排他在一旁當電燈泡，看著兩人的甜蜜畫面，劉子千忍不住抱怨導演：「為什麼不給我感情戲，我也可以演個暖男啊！好不容易有女朋友，結果沒想到那個女生根本沒出現，導演這樣太不公平了啦！」

目前剛結束戲劇拍攝的劉子千，正在休息狀態，開始運動健身，準備迎接下一個角色，劉子千說：「其實我每一次的角色結束後，我都需要一段時間回復成劉子千，希望還會有更多不同角色的演出機會，也歡迎大家找我演感情戲喔。」

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(中時 )