肯德基稱霸台灣功臣「薄皮嫩雞」 被消失原因曝光

肯德基。示意圖。（桃園市政府提供）

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中時電子報

肯德基除蛋塔跟經典廣告「這不是肯德基」外，相信許多人都還沒忘記「薄皮嫩雞」的好味道。DailyView網路溫度計表示，「薄皮嫩雞」是當時肯德基約莫30年前進軍台灣時，販售的唯一一種口味，也是創辦人桑德斯上校，自己研發出來的、使用了11種香料調製而成的經典口味，在當時的台灣，大家只要想到西式炸雞，一定就是薄皮嫩雞。

DailyView網路溫度計指出，而進軍台灣的幾年後，肯德基又研發出了一款辣味卡拉脆雞炸雞，這也是熱賣商品，也是消費者最熟悉的肯德基；不過到了2014年，肯德基卻推出了同樣是11種香料調製的「上校薄脆雞」，但仍跟薄皮嫩雞有所差別，讓人訝異的是，這款上校薄脆雞卻取代了超過30年歷史的招牌薄皮嫩雞。

此舉引發無數人抗議，還有旅居台灣的外國人拍影片發洩怒氣，但當然，也有很多人對薄皮嫩雞的消失無感，這是為什麼？因為感到傷心失望與生氣的人，他們吃的不是薄皮嫩雞，而是情感啊！

而為什麼有人對薄皮嫩雞「無感」呢？因為選擇變多了，年輕一代並沒有跟薄皮嫩雞建立起情感關係、單純只是靠口味偏好做選擇，加上速食又是以這個年齡層為消費主力，也將薄皮嫩雞推向了下架的命運。

不過人是很複雜的動物，不是單單理論就能夠一分為二或解釋清楚的，薄皮嫩雞下架後的風波居然延燒了將近一年，網友的抱怨沒有停過，也讓肯德基官方不得不開放部分指定門市，重新上架薄皮嫩雞，來回應消費者的呼喊。

(中時電子報)

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