惡魔牛排來了！巴菲特愛的Smith ＆ Wollensky

(圖／張家齊攝影)

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中時電子報
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耗時4週精華濃縮而成的乾式熟成牛排，連巴菲特也是座上嘉賓，將以同步美國的極上滋味征服所有饕客的味蕾；不只如此，Smith & Wollensky接地氣設定了獨家菜色。

乾式紅屋牛排46 OZ. $7,680(圖／張家齊攝影)

店內主打41年來人氣不墜的正宗乾式熟成牛排，經過乾式熟成後，兩個部位的風味與口感各異，紐約客的嚼勁可品嘗出肉的原始風味，而少見的乾式熟成菲力軟嫩香甜，在超級烤箱高溫炙烤下，外酥內軟，最後淋上愛的牛油(乾式熟成牛油)增添風味。是Smith & Wollensky的經典菜色。

咖啡可可菲力 10 OZ. $2,280(圖/品牌提供)

巨大巧克力蛋糕 $480(圖／張家齊攝影)

另一推薦的是咖啡可可菲力：菲力牛排裹上特製咖啡可可調味鹽高溫爐烤，調味後加上辣味奶油使之融化，最後加上獨家特製憤怒洋蔥，是台灣較少見的特色菲力餐點，曾獲選為美國最好吃菲力第二名。當然別忘了飯後甜點，巨型巧克力蛋糕，以5層Baileys注入巧克力蛋糕，再層疊5曾牛奶巧克力慕斯，最上一層則是黑巧克力甘納許，身為巧克力控的絕不能放過。

(圖/品牌提供)

(圖/品牌提供)

味蕾有美食陪伴，在視覺及聽覺當然也能享受，在微風南山47樓將台北日夜迷人的城市風景盡收眼底，配上每周三至六晚間有爵士樂團live表演，隨著夜幕低垂，窗外點點亮起的燈光與穿梭不絕的車流，為晚餐添上一絲浪漫氣息。

(中時電子報)

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