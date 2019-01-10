中時晚間快報》黃偉哲：習近平並沒有說 九二共識就是一國兩制

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中時電子報
綜合報導

◎黃偉哲：習近平並沒有說 九二共識就是一國兩制

兩岸議題近日因為中共領導人習近平發表「習五點」引起藍綠拋出回應，台南市長黃偉哲今天解讀習近平談話「並沒有說九二共識就是一國兩制」，並表示對於中國觀光客態度「僅次於連爺爺來的歡迎」。

◎春節9天假期 國道0到5點免收費

今年春節假期長達9天，交通部高公局今（10）日宣布春節疏運計畫，在2月2日至10日，每日凌晨0點至5點國道全線暫停收費，沒有再延續元旦假期首例的0點到10點免費措施，其餘措施包括替代道路規劃、重點壅塞路段時段預告、高乘載管制、匝道封閉及收費措施調整，亦增加開放路肩路段。此外，考量到北返車輛多集中在下午出發，將2月7日、8日的國1、國3北上高乘載管制時間改至下午1點到6點。

◎波霸才女強上位！貝佐斯小三拋夫獵首富

亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子瑪肯西9日在推特發布共同聲明，宣布兩人正式結束25年婚姻關係，據外媒踢爆，貝佐斯實際上已與前福斯新聞台主播桑契斯（Lauren Sanchez）發展地下情，還不時傳自己的咸濕照片給她。

◎陳庭妮、劉以豪擁吻 劉子千怨導演不公平

劉以豪與陳庭妮在《種菜女神》中好不容易在一起，甜蜜場景卻稍縱即逝，因為李千那的關係讓兩人感情受到考驗，相隔兩地彼此思念，卻沒人願意先低頭聯繫對方。

(中時電子報)

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