范冰冰罰完40億爽復出 最親密戰友穆曉光卻落悽慘下場

2019年01月10日 18:20 中時電子報 吳玫穎

范冰冰最新代言照曝光。(取自微博)

20181005中天新聞 范冰冰推手「穆曉光」 舞廳起家身家22億

大陸女星范冰冰去年捲入「陰陽合同」逃稅風波，遭重罰40億台幣天價罰款，早前傳出范冰冰近日已將罰款繳完，預計今年3月復出，同時她2019年最新太陽眼鏡代言宣傳照也曝光，引發陸網友兩極反應。相較於范冰冰已經準備好捲土重來，她最信賴的經紀人穆曉光似乎就沒這麼好運，被曝現在還被拘留北京某一處招待所，等待他補繳完比范冰冰更鉅額的罰款後，就會被大陸當局驅逐出境。

范冰冰能有今日地位，最大功臣當屬她來自台灣的經紀人穆曉光，據傳范冰冰無論事業、感情大小事都很依賴穆曉光，而穆曉光也不負所托，藉由讓范冰冰參加大大小小紅毯活動，將范冰冰知名度推上國際舞台。

只是相較於范冰冰逃稅風波已告一段落，準備復出演藝圈，穆曉光就沒這麼好運。據壹週刊報導，有大陸演藝圈人士爆料，穆曉光因為在稅務局找上門時焚燒帳本與涉及洗錢金額過大，現在仍被拘留在北京某處招待所中，至少還需1個月的時間、讓稅務局把帳弄清，才可能在農曆年後被釋放。

該演藝圈人士直言：「穆曉光屆時要上繳的罰款可能比范冰冰的40億還多。」透露現在大家都在等看穆曉光該怎麼還這筆罰款，更表示就算穆曉光有能力繳清罰款，也將因罪刑重大，被驅逐出境。

(中時電子報)