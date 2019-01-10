108年度總預算三讀 小刪240億

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立法院臨時會今三讀通過108年度中央政府總預算案，歲出總額2兆220億2963萬7千元，審查結果小刪240億5187萬6千元，改列為1兆9979億7776萬1千元，刪減率1.19％。

立法院朝野黨團針對108年度中央政府總預算原先共提出兩千多項提案，歷經3天馬拉松式協商，昨晚剩下202案因無共識保留。上午院會宣讀完有協商結論的案子後，下午一點開始針對無共識提案80多案表決，歷經近5個小時，今年度總預算終於三讀通過。

爭議最大的促轉會預算，親民黨團及國民黨團都提案將1億6000多萬預算全數凍結或刪除，因目前正、副主委都出缺，應重新提名、重新行使同意權後再編列預算；國民黨團也指出，行政院逕自核定楊翠為代理主委，正、副主委儼然虛設，因此提案全數刪除促轉會正、副主委特別費。不過，兩項提案都遭民進黨立委以人數優勢否決，促轉會預算照列。

另外，國民黨團也提案凍結不當黨產委員會預算50％，同樣遭民進黨團以人數封殺。不過，中選會辦理九合一選舉，因選務規劃不當造成亂象，朝野在協商時達成共識，「選舉業務」預算原編列12億餘元，凍結15％，待中選會提出專案報告後始得動支。

國民黨團總召江啟臣昨在朝野協商時抨擊，兩院院長協商選區變更，完全沒告知在野黨，有違程序正義。國民黨團今也提出選區劃分相關的主決議，請立法院長蘇嘉全儘速召集朝野黨團協商，建立長遠周延的制度，避免選區劃分偏頗爭議，獨厚特定政黨或政治人物，但也遭民進黨優勢人數否決。

不過，針對民進黨立委劉世芳提案，陸軍官校校歌仍有「黨旗飛舞」等黨國不分、開民主倒車的詞句，因此凍結陸軍司令部「教育訓練業務」業務費333萬7000元，雖然國民黨團反對，仍不敵民進黨團的人數優勢，獲得通過。

此外，衛福部環保署業務費編列6億7851萬7000元，國民黨團質疑觀塘天然氣第三接受站環評會議成為過水護航大會，因此提案凍結4分之1預算，但表決後未通過。

(中時 )

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