待補強校舍全台居冠 新北市：年底前補強完畢

2019年01月10日 18:30 中時 譚宇哲

監察院今公布全國校舍待補強棟數，新北市以338棟列居全台之冠，新北市教育局表示，新北市截至去年底完成補強校舍棟數共815棟，執行率達8成5以上，剩餘86棟耐震係數不足但無危險之虞的校舍，預計今年底前全數補強完畢。

依據監委調查報告顯示，截至去年10月為止，全國各縣市公立國中小校舍經評估待補強計有1569棟校舍，其中尚待補強棟數最多縣市，前3名依序為新北市338棟（7300間教室）、台中市223棟（4577間教室）、高雄市156棟（2345間教室）、新北為全台之冠。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，新北市經評估需補強校舍共901棟，居全國之冠，屬高震損風險校舍皆已於2016年底完成補強，後續配合教育部2017年至2019年的「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」，共投入36.5億元經費，去年底已完成補強校舍棟數共815棟，執行率達8成5以上。

剩餘86棟為耐震係數不足但無危險之虞的校舍，目前已全數核撥經費發包整建，預計今年底前全數補強完畢。

黃靜怡解釋，監察院所指補強尚未完成的338棟，為時間上落差，已完成數是指工程完工驗收及成果上傳至校舍耐震資訊網，部分學校已完工但尚未上傳成果，才會被系統自動顯示成待完成補強。

(中時 )