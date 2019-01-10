聯合國兩公約再發威！苗栗殺人犯吳永明判無期

台中高分院。(翻攝自Google Map)

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只因為沒錢繳交3萬元罰金，男子吳永明在前年5月間，強盜並殺害苗栗縣竹南鎮剛忙完農事的鄧姓婦人，一審判決無期徒刑、褫奪公權終身，經檢方及吳提起上訴，台中高分院雖撤銷原判，但法官認為吳不符合減刑標準，考量聯合國兩公約規章及吳有再社會化可能，仍判處無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，吳永明（39歲）曾因竊盜、準強盜罪遭判刑，後又因涉及公然侮辱被判處拘役50天、獲准易服社會勞動，但其中有30天未履行，他為籌措30天刑期的易科罰金3萬元，2017年5月3日、在苗栗竹南鎮附近，意圖搶劫鄧姓農婦金錢卻未獲理會，竟持刀砍殺鄧婦頸部、背部及前胸等多處，導致鄧婦死亡。

雖苗栗檢方求處死刑，但一審法官認為此案無目擊證人、相關監視錄影畫面，且吳永明最後未強盜獲得財物，再加上他自知罪責深重、願意接受求死，顯示尚有悔悟，判處無期徒刑。

台中高分院認為，警方採取的跡證包括作案刀械、吳穿的球鞋等物品所沾染血跡與鄧姓婦人DNA相符，確認他涉及強盜殺人，撤銷原判。法官認為吳永明雖在犯案前有施用毒品、飲酒情況，經鑑定卻未達不能辨識其行為違法的能力，不符減刑標準。

法官審酌聯合國「保障死刑犯人權保證條款」及「公民及政治權利國際公約」，認定英所犯為情節最嚴重之犯罪且非精神障礙者才能判處死刑，且他犯案主動供述犯行、面對己過，在出庭時也對被害家屬表達歉意與後悔、並於羈押期間書寫道歉信與經文，認定他尚有矯治、教化可能，而醫院鑑定也認為他的殺人行徑與平時人格特質不符、應屬偶發，仍判處吳無期徒刑、褫奪公權終身。

(中時 )

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