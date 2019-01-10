春節撈一筆？員林警取締遊戲場混藏賭博電玩

2019年01月10日 18:24 中時 謝瓊雲

警方在場內查獲67檯大型賭博機台。（謝瓊雲翻攝）

檢警查扣電子遊戲場內的大型賭博性機台。（謝瓊雲翻攝）

員林市兩家重新開幕、擴大營業的電子遊戲場涉嫌擺設賭博性電玩供顧客上門賭博換取現金，半年前檢警就獲報，傳聞有顧客一晚的輸贏就達上百萬。（謝瓊雲翻攝）

位在員林市中山路上的兩家電子遊戲場，去年中旬才重新裝潢、擴大營業，沒想到竟是以合法掩護非法的賭博性電玩遊戲場。（謝瓊雲翻攝）

春節前夕，彰化檢警掃蕩賭博電玩！員林市鬧區兩家電子遊戲場涉嫌以合法掩護非法，設置「發發發」、「超級招財進寶」、「三國爭霸」、「新潘金蓮」、「笑彌勒」、及「野蠻」等大型賭博機檯，有玩家一夜輸贏高達百萬元，遭依《賭博罪》及違反《電子遊戲場管理條例》移送法辦，並將移請彰化縣政府撤銷電子遊藝場的營業許可。

彰化檢警去年即接獲線報，經過半年多探訪布線、埋伏，發現兩家業者在店內擺放電玩機檯，供顧客賭博並換取現金，為規避警方查緝，採「會員制」及「密室交易」或「定點交易」等方式，顧客必須先加入會員，贏得賭金後可換取積分卡，欲兌換現金時，則由服務員預先在指定位置，放置兌換金額後，再由賭客前往取得賭資，十分隱密。

彰化縣警察局為有效查緝賭博電玩、杜絕賭風，淨化春節前治安環境，近日報請彰化地檢署檢察官莊珂惠指揮，出動和美、鹿港、溪湖，與員林等4個分局逾30名警力，進行電子遊戲場掃蕩。

經傳訊現場員工及多名賭客，對於兌換現金賭博犯行均坦承不諱，警方在2家業者場內共計查扣賭博電玩機檯67檯96人座、賭資新臺幣19萬餘元及積分卡、會員名冊、電腦主機證物一批，及業者用來規避警方查緝而特別安裝的監視器。

(中時 )