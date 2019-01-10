造就美首富！美魔女妻天價放手貝佐斯

2019年01月10日 18:21 中時電子報 吳映璠

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子瑪肯西（MacKenzie Bezos）9日宣告離婚，事實上兩人過去一向被視為神仙眷侶，貝佐斯婚前曾向友人表示希望找一位臨危不亂的女孩當人生伴侶，之後如願以償遇見瑪肯西，兩人出門總是黏TT，他更盛讚老婆火辣性感又聰明，多虧她支持才有今天的亞馬遜與自己。如今這對天作之合最終仍以離婚收場，而瑪肯西可能拿到約新台幣2兆元天價分手費，究竟他口中能將自己從第三世界拯救出來的瑪肯西是什麼模樣，以下為您整理。

1. 瑪肯西倒追貝佐斯、兩人迅速墜情網

綜合外媒報導，實際上是瑪肯西先倒追貝佐斯。1992年22歲的瑪肯西剛從普林斯頓大學（Princeton University）畢業，她在應徵紐約避險基金德劭公司（D. E. Shaw & Co）的研究助理時與貝佐斯相遇，當時貝佐斯擔任該公司副總裁，同時也是瑪肯西的面試官，之後兩人成為同事。

瑪肯西回憶，貝佐斯與她的辦公室就在隔壁，每天都能聽到貝佐斯奇妙的笑聲，她就是被這獨具魅力的笑聲吸引，之後便主動邀約貝佐斯共進午餐，兩人就這樣開始約會，3個月後訂婚，再3個月後結婚，時值1993年，瑪肯西23歲、貝佐斯29歲。而實際上兩人還同是普林斯頓校友，只是中間相隔六屆。

2. 糟糠妻全力支持夫創業

婚後沒多久，貝佐斯就向瑪肯西透露想要創建亞馬遜網路書店的想法，還提到可能有段時間會沒有工作，而自己也沒有把握這個計畫能不能成功，不過瑪肯西毫不猶豫全力支持，據「時尚雜誌」（Vogue）2013年對瑪肯西的專訪，她回憶這段往事，說自己壓根沒有商業思維，完全是看到先生臉上興奮、雀躍的表情才想要全力支持他。

隔年兩人便從紐約搬到西雅圖，貝佐斯也開始在自家車庫著手創業計畫。1997年亞馬遜掛牌上市。

貝佐斯後來公開向媒體表示，瑪肯西是一個「聰明機智又性感火辣」的人，感謝她在創業初期的全力支持，對亞馬遜的創立有著相當重要的影響。

3. 瑪肯西作家天分漸嶄露

就在貝佐斯每天為創立亞馬遜而忙得不可開交之際，瑪肯西也重拾寫作興趣。她實際上是畢業於普林斯頓大學文學系，師承諾貝爾文學獎得主童妮•摩里森（Toni Morrison），摩里森更盛讚瑪肯西是她的得意門生。

瑪肯西先後於2006年、2013年出版兩部文學作品《路瑟．奧布萊特的試煉》（The Testing of Luther Albright）、《陷阱》（Traps），第一本小說還得到當年度美國圖書獎（American Book Awards）。《路瑟．奧布萊特的試煉》實際上花了將近10年才完成，這段時間正好是貝佐斯埋首創業期間，作為一個全力支持丈夫的妻子，瑪肯西不僅在亞馬遜草創初期擔任公司會計，這10年間也陸續生下兩人愛的結晶，將3個小男孩及1位從中國大陸認養的女孩撫養長大。

在忙碌的生活中她只能找時間為小說補上一些進度，而這些辛苦貝佐斯全看在眼裡，他曾說幾次與家人旅行，早上起來卻發現瑪肯西躲到廁所、架起筆電寫小說。

而瑪肯西也不吝向媒體透露，說貝佐斯是她「最棒的讀者」，會為她挪開忙碌的工作日程，坐在廚房餐桌旁仔細研讀小說初稿，並且給予最忠肯的建議。

4. 鄰家女孩進化美魔女

在「時尚雜誌」專訪中，瑪肯西透露自己其實生性害羞，是個書呆子，和丈夫的個性完全相反，因為貝佐斯社交生活相當活躍，喜歡認識新朋友。她曾說那些雞尾酒派對讓她相當頭痛，不擅長到處和不熟識的人交談，不過如果有必要，她也是應付得了這份差事。有一年她為大都會藝術博物館慈善晚宴擔任主持人，一襲及地紫紅色晚禮服驚豔全場。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，瑪肯西與貝佐斯兩人近年來外型都出現大進化，貝佐斯從當年手臂鬆垮、穿著藍色襯衫與卡其褲的弱雞，轉變為肌肉結實、會戴太陽眼鏡的光頭型男，而瑪肯西也從從前穿著過時、不成套套裝的鄰家女孩，蛻變為會穿緊身短裙洋裝、腳踩高跟鞋的時尚熟女。

儘管20多年來，兩人外型上都有所轉變，不過瑪肯西內心還是相當純樸，她在「時尚雜誌」的專訪中表示，自己還是比較喜歡T-shirt、牛仔褲的休閒裝扮，還甜蜜透露身上很多衣服、配件都是貝佐斯買的。她說貝佐斯會在下班前打給她詢問她的尺寸，當瑪肯西詢問要幹嘛時，貝佐斯還會故作神秘說「不用你管」，不過每次買回來的東西總能合她心意，因為貝佐斯知道她喜歡什麼。

(中時電子報)