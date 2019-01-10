八三夭外宿「踩雷」 體恤歌迷南下推熱血方案

2019年01月10日 18:30 中時 尤嬿妮

八三夭將於3月唱進高雄巨蛋。（滾石唱片提供）

八三夭將於3月唱進高雄巨蛋。（滾石唱片提供）

八三夭夾帶去年完成2場台北小巨蛋演唱會的氣勢，將於3月23日跳進高雄巨蛋，八三夭承諾：「台北小巨蛋不能跳的，高雄場讓你重頭跳到尾、加倍奉還給你。」團長小橘也呼籲：「高雄場請大家記得兩件事『大聲唱、用力跳』！」特別的是，向來照顧粉絲的他們，貼心規劃高雄場限定的「熱血交通、住宿方案」，為歌迷備妥演唱會期間在高雄的食衣住行育樂。

會有這個想法，全因八三夭曾有「踩雷」的外宿經驗，他們之前一次到墾丁演出，訂了墾丁大街上每人每晚300元的民宿，沒想到到了現場，房東竟給他們另一個深山裡的地址，說他們的房間在那邊，團員們騎了很久的摩托車才抵達，沒想到一進去，房裡、床單全是霉味，且2人房加床竟僅提供一條毯子，要第三個人打地舖睡，令人傻眼。

高雄對八三夭而言很特別，從發行《最後的八三一》開始，近六年來幾乎年年都到高雄唱跨年；他們上回台北開唱，提供「過夜包」給有過夜需求的歌迷，這次來到高雄設想更周到，推出「熱血交通、住宿」方案，憑票券與合作店家消費可享折扣，八三夭自信說：「這，就是夭怪村長們的慈悲為懷！」熱血交通、住宿等相關資訊14日於KKTIX售票頁面完整公布；演唱會門票20日開放夭怪村首購、27日全面啟售，購票洽KKTIX及全家FamiPort。

(中時 )