外星人訊號？加國密集偵測到外太空神秘電波

2019年01月10日 18:25 中時電子報 馮英志

加拿大天文學家9日在國際期刊《自然》指出，他們密集偵測到來自銀河系遠方某處所發射的神秘電波，這項新發現除了有可能有助於了解宇宙成形之外，也令科學家好奇其是否由外星生物所發送，再次引起外星人存在議題。

在加拿大卑詩省的「CHIME」電波望遠鏡去年夏天偵測到13次快速的電波爆發，為史上第二次偵測到重複的快速電波爆發。

根據英國《衛報》9日報導，在加拿大卑詩省的「CHIME」（Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment）電波望遠鏡去年夏天偵測到15億光年外傳出13次快速的電波爆發（fast radio bursts, FRBs），也是史上第二次偵測到重複的快速電波爆發。而這次偵測到的快速電波爆發大多具有「散射」（scattering）跡象，顯示它們可能來自有特殊特徵的強大天體。

目前為止，人類偵測到逾60個快速電波爆發；而這次在短短3周內發現的13個FRB當中，有一個訊號從同一位置重複發送了6次，與2015年發現的另一個幾乎完全相同。

快速電波爆發能呈現瞬態電波脈衝，僅維持數毫秒的爆發，但它能散發出和太陽1萬年所散發一樣多的能量。但至於這些快速電波來自何處，以及為何產生，對科學家仍是謎題。

科學家表示，未來可藉由研究此次密集快速電波，解開更多宇宙謎題。加拿大英屬哥倫比亞大學天體物理學家史泰爾斯（Ingrid Stairs）說，藉由研究更多快速電波爆發，我們可以理解包括宇宙來源與成因等謎題。

另有專家推測，這是外星高度文明存在的證據，美國哈佛大學（Harvard University）教授洛布（Avi Loeb）曾在2017年指出，外星人藉由電波發射機，透過反射強光推動太空船，而快速電波爆發則是在推動過程中散播出的。

(中時電子報)