林俊逸40歲慶生險暴動 江蕙送花卡喊臭小子

2019年01月10日 18:35 中時 尤嬿妮

林俊逸（右）、鄭怡昨同台合唱。（星光娛樂提供）

高郁潔（左起）、林俊逸、鄭怡昨與台下粉絲合照。（星光娛樂提供）

林俊逸明11日過40歲生日，9日提前在台北舉辦《幸福的故事》音樂會慶生，有「師奶殺手」稱號的他，吸引數百位星、馬、港、台等地的粉絲擠爆Legacy；他昨晚穿緊身背心、露出古銅色結實手臂登台，精實身材讓滿場女粉絲興奮不已，隨著音樂搖擺身體及手中的七彩螢光棒，氣氛超High。

林俊逸去年被診斷患有氣喘，因服用的藥物含類固醇，他體重一度激增到77公斤，「你們看我演唱會海報，那時就是吃藥最胖時」，他為開唱調身體，兩個月內瘦5公斤；他明生日將在工作中度過，對於邁入40歲何時成家？他表示一切隨緣：「沒有抗拒也沒有特別想要，交給緣份安排。」

他昨晚大展中、台、英、粵四聲帶，同門歌手鄭怡擔任嘉賓，一上台就拱林俊逸露胸肌，嚇得他連忙直呼：「別鬧了！」特別的是，江蕙（二姐）特別請小師妹高郁潔到場送上卡片，裡頭還有二姊的生日祝福：「臭小子，想念跟你合唱〈愛著啊〉的時候～繼續用你美好的歌聲，征服每個耳朵～上次你給我看胸肌，今天我給你看正妹！111生日快樂，持續幸福的故事。」讓林俊逸相當感動。

(中時 )