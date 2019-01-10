中市警友會第四辦事處主任交接　場面溫馨

大台中警察之友會第四辦事處，9日晚舉行新舊任主任交接典禮，卸任主廖學從（左）在台中市警察之友會副理事長鄭智明（中）監交下，正式交棒給新任主任林忠坤（右）。（黃國峰攝）

友善列印
中時

大台中警察之友會第四辦事處，9日晚舉行新舊任主任交接典禮，卸任主廖學從，熱心服務警界，正式交棒給新任主任林忠坤，將持續協助推動警政，現場也感謝諸警友們平常熱心公益，於雅園新潮餐廳設席，各界也到場祝福，第四分局也致贈匾額，感謝廖主任對警界的長期貢獻。

新任主任林忠坤，平時與地方仕紳保持良好友善之關係，回饋鄉里、熱心公益，對於協助推動警政各項工作更是頗受各界好評。他指出，廖前主任已奠定相當好的基礎，往後將秉持一貫的服務精神，繼續當第四分局員警的最佳後盾，持續為地方造福。

交接典禮上，台中市警察之友會副理事長鄭智明、立委張廖萬堅及多位市議員出席盛會，對卸任廖主任的辛勞讚許有加，同時也祝賀新任林主任。會中由第四分局長林逢泉、台中市警察之友會代表全體同仁及警友會致贈匾額、紀念品感念卸任廖主任所率領團隊長期對警政的支持。

台中市警局第四分局長林逢泉表示，除恭賀新任林忠坤主任外，也感謝卸任廖學從主任對於第四分局的愛護與鼓勵，也感恩各位副主任、顧問、站長及警友為分局默默付出，當警察同仁的最佳後盾，讓警察可以無後顧之憂，全力專注在維護轄區治安及交通上，深表謝意。

(中時 )

大台中警察之友會第四辦事處，9日晚舉行新舊任主任交接典禮，卸任主廖學從（左）獲贈匾額，感謝廖主任對警界的長期貢獻。（黃國峰攝）
春節撈一筆？員林警取締遊戲場混…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。