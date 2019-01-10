中市警友會第四辦事處主任交接　場面溫馨

2019年01月10日 18:35 中時 黃國峰

大台中警察之友會第四辦事處，9日晚舉行新舊任主任交接典禮，卸任主廖學從，熱心服務警界，正式交棒給新任主任林忠坤，將持續協助推動警政，現場也感謝諸警友們平常熱心公益，於雅園新潮餐廳設席，各界也到場祝福，第四分局也致贈匾額，感謝廖主任對警界的長期貢獻。

新任主任林忠坤，平時與地方仕紳保持良好友善之關係，回饋鄉里、熱心公益，對於協助推動警政各項工作更是頗受各界好評。他指出，廖前主任已奠定相當好的基礎，往後將秉持一貫的服務精神，繼續當第四分局員警的最佳後盾，持續為地方造福。

交接典禮上，台中市警察之友會副理事長鄭智明、立委張廖萬堅及多位市議員出席盛會，對卸任廖主任的辛勞讚許有加，同時也祝賀新任林主任。會中由第四分局長林逢泉、台中市警察之友會代表全體同仁及警友會致贈匾額、紀念品感念卸任廖主任所率領團隊長期對警政的支持。

台中市警局第四分局長林逢泉表示，除恭賀新任林忠坤主任外，也感謝卸任廖學從主任對於第四分局的愛護與鼓勵，也感恩各位副主任、顧問、站長及警友為分局默默付出，當警察同仁的最佳後盾，讓警察可以無後顧之憂，全力專注在維護轄區治安及交通上，深表謝意。

(中時 )