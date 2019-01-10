125名退役官兵重回美國空軍 成效普通

2019年01月10日 18:45 中時電子報 江飛宇

美國空軍這幾年一直面臨飛行員不足的問題，為此他們希望退役人員回到軍職。自5月以來，已有125名退役飛行員、和空戰管理人員申請返回現役，遠比原本希望的1000名來的少，但也不無小補。

美國空軍(Airforce Times)報導，美國空軍號召退役人員返回現役(VRADD計劃)，以改善空軍作戰人員嚴重短缺的問題。雖然他們本來希望有1000人加入，但根據空軍提供的統計數據，申請的人數比預期少得多，總共是125名，有50名是飛行員。即使如此，美國空軍發言人凱莉．沃爾佩(Carrie Volpe )仍然說「我們認為，VRADD是成功的」。

申請返回現役的50名飛行員中，有25人是直升機飛行員、10位戰鬥機飛行員、4位飛行教官、3名偵察、監視和電子戰飛行員。這些資深飛行員可以再多

服務2~4年，甚至更久，再服役的的時間將取決於他們的任務。原本美國空軍回鍋人員再服役一年即可，但是重新加入也需要重新再培訓，所以時間拉長，有助於執行完整任務。

沃爾佩表示，回鍋人員可以擔任培訓，測試或業務的二線工作，當然也可以自願請纓，執行戰鬥任務，但那不是必要的。

美國空軍徵召的老飛官是在過去五年內退役，或者在申請後的12個月內即將屆齡退役的。目前的年齡限制是50歲以下的尉官與校官，但美國空軍將會根據具體情況，也可能考慮納入超過50歲的老飛行員。

不過，回鍋飛行員只有本俸，無資格獲得飛航獎金或是職級晉升，這可能是老兵回歸意願不高的原因。

(中時電子報)