體壇》強化國訓中心設施 體育署照計劃走

2019年01月10日 18:48 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

國家運動訓練中心源於民國65年成立的左營訓練中心，因為相關場館設施年代久遠，行政院在民國98年起陸續編列經費，分期分區推動整建計畫，目前已經是第二期尾聲，接下來要進行第三期計畫前置作業，也獲得國防部同意釋出16公頃土地供設置新建設施的好消息。

為了落實「選、訓、賽、輔」整合政策，積極準備重要國際賽會，左營訓練中心在民國90年1月由前體委會接管，更名為「國家運動選手訓練中心」，並在104年1月1日改制為行政法人，為完善選手培訓環境，打造國際級運動園區，體育署研提「國家運動園區整體興設」與人才培育計畫」，經過行政院核定辦理，工程採分期、分區滾動式推行，第一期民國於98年到104年執行，完成選手主要培訓所需的戶外訓練場及綜合集訓館，硬體經費45.46億台幣。

目前正在進行的第二期計畫則於民國105年到108年執行，硬體經費14.35億台幣，持續改善相關生活照護環境，宿舍完成後可供508位選手、147位教練及外籍教練進駐，之後還會有第三期和第四期計畫，第三期將從民國109年到113年，經費預計34億台幣，目前報上行政院爭取中。

除了改善硬體設施，體育署也多次和軍方協調，目前取得共識，將國訓中心東側約16公頃的士校營區用地納入整體規劃，持續接軌籌建計畫，未來還要興建網球場、游泳館等新設施，不過田徑界關心的室內田徑場沒有在第三期計畫，而是第四期計畫，預計要到備戰2028洛杉磯奧運的選手才有機會使用，體育署指出，目前先規劃直線跑道遮雨棚以及風雨投擲場，用來緩解沒有室內田徑場的問題。

世大運組裝式游泳池。(體育署提供)

另外，要價1.78億台幣、2017年台北世界大學運動會使用的組裝式游泳池，在賽事結束後，原本預計接手維護管理的桃園市政府婉拒接收，體育署署長高俊雄今天在例行記者會指出，經過一年多的溝通，現在游泳池已經落腳國訓中心，最快預計今年8月完工驗收、9月開放選手使用。

(中時電子報)