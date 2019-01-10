陳維昭還原進府談管案 蔡英文稱台大最大問題是這件事

2019年01月10日 18:45 旺報 李侑珊

台大校長管中閔已上任，校長遴選風波也告終，前台大校長陳維昭在最新一期《台大校友雙月刊》發表「六月六日總統官邸談管案」一文，還原去年在前立法院長王金平的牽線下，前往總統官邸，與總統蔡英文、總統府秘書長陳菊商討如何解決此起人士僵局，蔡在會面中兩度表達，台大最大問題是跟企業的關係太密切。

陳維昭在文內指出，去年6月，在前教育部長吳茂昆於5月底請辭獲准後，6月4日下午，他接獲生策會執行長吳明發來電，表示王金平邀請，稍晚到鎮江街的立法院研究室討論事情，陳維昭回答沒有問題；抵達王辦後，在場僅陳、吳、王3人，王金平表示，陳菊請他協助，能否安排陳維昭，到總統官邸與蔡英文一談管案，陳維昭並答覆可以。

陳維昭寫到，6月6日下午3點50分，陳維昭在王金平陪伴下，一同前往總統官邸，與蔡英文、陳菊共4人展開會談。

陳維昭指出，在會議開頭便表示，他認為管案完全是政治事件，且政府的操作手法太粗糙，普遍引起反感，應儘快尋求方法解決，並將遴選過程，及事件至此的演變，向蔡英文簡單報告。

隨後蔡英文詢問，是否可以透過重啓遴選，把事情根本解決？但陳維昭回答，遴委會已依法律程序完成遴選，選出校長當選人並報部，並無所謂無法選出校長當選人，或當選人因故無法上任的情況，重啟並無法源依據，且台大校務會議也否決重啟，遴委會受校務會議託付，進行校長遴選，不可和校務會議決議背道而馳。

會中，陳維昭並舉當年游錫堃擔任閣揆時，欲收回國立大學校外閒置土地及宿舍事件為例，指出當年引發的風波，最後是由時任總統陳水扁出面協調，才把事情解決，並期待蔡英文出面協調，然而蔡認為，她不能介入行政院事務，且兩件事性質不完全一樣；針對陳維昭提到政治事件說法，蔡英文也否認教育部遭受政治壓力，而是社會觀感的壓力，但陳維昭、王金平對此皆當場表示，無法認同此說法。

最終，蔡英文提出4方向問題，包括：1.企業遴委太多，台大跟企業的關係太密切；2.遴委會學生代表太少；3.管中閔一直未出面說明；4.對於日前地檢署約談遴選委員，蔡英文表示不容許此情況發生，但據她了解，遴委僅是以「證人」身份協助了解案情。

對於蔡英文意見，陳維昭則一一回覆，指出遴委會21人中有2、3位企業人士不算多，都是由校長、各學院院長等一級主管組成的行政會議推薦，而學生代表牽涉到遴委會組織法，若大家認為太少，可以討論修法。

陳維昭並表示，他無法代表管中閔，回答未出面說明的問題，至於遴委遭約談一事，他認為不論以什麼身分被約談，一般人都會害怕，能免則免。

會談最後，因陳菊預定外出而結束，歷時約莫1小時，陳維昭臨去前，再度表達若台大繼續掉下去，就很難爬上來，對此蔡英文並未回應，卻再次提到，台大最大問題是跟企業關係太密切，但並無進一步具體說明是哪個企業。最後由蔡英文在門口送客，結束會談。

(旺報 )