去年第四季265家申請加班時數 影響17萬人次

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《勞基法》去年3月起，通過經工會或勞資會議同意的公司，每月加班時數上限由46小時提高到54小時、3個月內合計138小時，若有30人以上企業須向地方政府備查。勞動部今（10）公布去年第四季統計，有265家企業新申請放寬加班上限，影響勞工17萬多人次。

《勞基法》從去年3月起放寬7休1例假可挪移、輪班間隔可從原定11小時再縮短與每月加班時數上限可提高至54小時等3項規定，只要經由工會或勞資會議同意的公司，申請勞動部備查後即可調整，且雇用勞工人數在30人以上者，得向當地主管機關備查。

根據勞動部資料，去年9月到12月新申請備查每月加班時數上限放寬共有265家企業、17萬3125名勞工人次，比上季減少13家、2萬3911人；新申請輪班間隔從11小時縮短者，有1家企業、180名勞工人次，也比上季減少1家、1693人；申請7休1例假可挪移者，有57家企業、8145人次，較前季少9家、4212人。

勞動部表示，每家登記備查公司實際施行放寬規定的時間不同，可能出現登記的家數跟第三季相比重疊的情況。另外，若出現不符合放寬條件的企業登記備查，或未依法備查者，經查證屬實者，可依法開罰2萬至100萬元，主管機關也會公布違法事業單位名稱、負責人姓名。

(中時 )

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