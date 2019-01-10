高雄市教育局長夜伴六龜高中傾聽師生需求

教育局長吳榕峯（前排二左五）到六龜高中，關心偏鄉孩子學習情形。（林雅惠攝）

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高雄市教育局長吳榕峯關心偏鄉孩子就學與學習情形，10日下午夜宿六龜高中，吳局長表示，夜宿六龜高中是受到韓國瑜市長推動教育理念影響，除了鼓勵偏鄉老師，將了解師生需求給予解決，並將全力推動校園雙語教育，落實對偏鄉與弱勢學生的照顧。

吳榕峯局長於10日下午3時30分抵達六龜高中，先走訪校園各角落，也參與六龜高中合唱社團的練唱，聆聽學生們美妙歌聲，另與學生和校長、老師們對談，當晚則夜宿教師宿舍。

吳榕峯局長表示，韓市長上任後積極推動教育理念，包括落實校園雙語教育、照顧偏鄉與弱勢學生、假日午餐餐券等，他深受韓市長教育理念感召，因此以實際行動，選擇偏鄉六龜高中為首要關心的學校，瞭解學生們的就學與學習狀況。

吳榕峯說，夜宿六龜高中想法很單純，除感謝教師們的辛勞，也傾聽師生們的需求，並承諾對學校推動雙語教育、英語學習，教育局將安排優秀師資，或以共聘、外師來支持學校，協助學生雙語教育上軌道。

另教育局也計畫在六龜高中等偏鄉學校辦理雙語冬令營、夏令營，加強英語等學習，並將在經費與師資上全力支持，讓偏鄉學校與弱勢學生能獲得最好的學習待遇。

六龜高中表示，本校秉持為偏鄉學子創造更有利的學習環境，以及維護其就學權益，分別提出包含教育優先區、優質化、均質化、完全免試入學計畫等相關競爭型計畫，推動校本校成為「生態高中」的願景。

在課程規劃方面，六龜高中以尋求社區化、在地化、多元化以及未來化，目前正在進行的課程就有六龜文史、生活美學、機器人、第二外語等課程在推動，也經營不同的教師社群精進教學，期望落實「多元共好，適性揚才」的目標。

(中時 )

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