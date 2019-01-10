母湯！酒精不能急救燒燙傷 切記沖脫泡蓋送

2019年01月10日 18:55 中時 王思慧

今（10）日有網友爆料，文化大學附近公車站牌的違停貨車上懸掛布條，其內容竟稱「燒燙傷以酒精敷上就好」，甚至也在網路上傳播噴酒精治療燙傷的錯誤影片，陽光基金會呼籲，勿聽信偏方，若不幸發生燒燙傷意外時，正確執行「沖、脫、泡、蓋、送」急救五步驟，以免加重傷勢。

陽光基金會董事長楊瑞永醫師表示，燒燙傷當下，應立即用冷水沖水，目的在降低熱度、減少腫脹、止痛，若誤信偏方以酒精、不明藥膏、牙膏、蛋白、麵粉、醬油等物品塗抹傷口，這些偏方不僅無法讓皮膚降溫，還可能造成二度傷害，甚至細菌感染，其中酒精擦在受傷的皮膚上雖有涼意，但刺激性太大，也會傷害皮下組織。也有家長缺乏危機意識，認為不嚴重、塗藥就好了，卻因延誤送醫導致嚴重後果。

若不幸發生燙傷意外，要記得「沖、脫、泡、蓋、送」的五字口訣。「沖」是常溫冷水沖10到30分鐘，並請旁人撥打119，可持續設法降溫，如冷敷，但要避免失溫的風險，同時等待救護車抵達；此時「脫」除受傷部位上的物品（如手環、衣物），但若沾黏在皮膚上，不要勉強脫，避免造成二次傷害，應由醫護人員處理。

若是局部傷害，可「泡」在冷水中20到30分鐘，降低燒傷深度；救護車抵達後，以乾淨衣物或浴巾「覆蓋」在傷處，避免感染與失溫，同時「快送」到醫院治療。若是小面積燙傷，患部起水泡，為避免感染勿自行塗藥或弄破，也應就醫進一步處置較好。

(中時 )