上月決議生變？嘉縣大學路改善工程開協調會未果

2019年01月10日 18:59 中時 張亦惠

有村民認為就芒果樹路段及黑板樹路段應採取不同路型。（張亦惠攝）

嘉義縣政府10日在民雄鄉公所舉辦嘉106線改善工程協調會，討論上月21日決議採用雙分隔島一案的後續細項工作，惟顧問公司現場說明時，就路型提出第3種可能並重新簡報、討論，引發村民不滿，質疑是「黑箱」，建設處長林聰利表示，因為後續顧問公司提出很多法規相關問題，縣府聽取民意後，重新評估、定案，再擇期向村民報告。

上月21日前任建設處長林永福在豐收社區作成決議，嘉106線改善工程採保留雙分隔島方案，顧問公司簡報時卻針對路型提出第3案，護樹團體質疑，為何已做成決議還要重新報告？顧問公司則表示，上次決議後有居民反彈，公所要求其再重新說明。

有住在路旁的豐收村民表示，同意保護芒果樹，但希望黑板樹路段可以做成中央分隔島路型，讓居民出入方便，惟先前說明會時已有專家提出，不同路型可能造成更多車禍，且後續事故可能有國賠問題。

建設處長林聰利說，自己新上任不清楚上次說明會有作成決議，這次針對細節聽取大家意見後，縣府會完成法定程序，再開說明會向村民報告定案內容。

林也強調「不一定會翻盤」並透露，鄰近的正大路雖採中央分隔島，雖交通事故件數少，但車速快，只要發生車禍非死即傷，對比大學路雙分隔島路型，雖常有事故，大多沒有那麼嚴重。

中正大學傳播系副教授管中祥不滿表示，自行加上議案及不在議程中的討論，不僅不符開會目的，也違反基本民主程序，縣府既已在上次作成決議，若要推翻自己做的決議，也必須按照程序，「請縣府謹慎面對」，不要傷害民主價值。

(中時 )