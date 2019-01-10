農委會南下與青年養豬聯盟座談 接受陳情書

2019年01月10日 19:02 中時 張亦惠

（20:12更新內文）非洲豬瘟叩關台灣，被視為防疫漏洞的廚餘養豬農委會採分階段處理，引起台灣養豬青年聯盟等豬產業相關團體不滿，認為農委會應拿出魄力全面禁止，17日將北上抗議，10日農委會副主委黃金城帶領畜牧處長謝耀清等人南下嘉義，與聯盟座談，聯盟理事長郭嘉育更現場遞交陳情書，但農委會現場並無明確承諾，何時開始全面禁止廚餘養豬。

黃金城表示，對國內1150戶廚餘養豬戶（不含環保署檢核的廚餘養豬場），農委會分階段處理，從邊境嚴防開始，由外而內防疫，自1月2日起至3月底，一經申請就應改吃飼料，目前已經提出輔導改用飼料補助及離牧退場配套措施。

農委會規定統一的輔導改用飼料補助及離牧退場配套措施，對各縣市自行加碼補助，黃金城表示，地方政府加碼，農委會沒意見，但廚餘養豬戶停收縣市環保局的廚餘配套方案，會再與環保署跨部會協調。

廚餘養豬戶代表說，雲林縣率先禁用廚餘，造成許多廚餘亂象，如隨意倒放在農田或水溝等現象，且國內廚餘油水多，若送焚化廠焚燒恐會產生毒化氣體。飼料養豬戶代表則要求副主委救豬農，也有豬農要求比照澳洲加重帶肉品入關罰則。

會議最後台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育遞交全面停用廚餘陳情書給黃金城，黃金城則說，希望大家互相體諒、共同防疫。至於是否還要北上抗議？郭嘉育表示，要再和聯盟成員討論。

(中時 )