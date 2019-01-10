靈鷲山生命和平大學冬季實驗學校開學全球師生共商愛地球策略

靈鷲山2019緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校10日開學，將進行兩周的「解決生態危機的根源：邁向新戰略」主題課程。（靈鷲山提供）

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靈鷲山2019緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校10日開學，將進行兩周的「解決生態危機的根源：邁向新戰略」主題課程。（靈鷲山提供）
靈鷲山2019緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校10日開學，將進行兩周的「解決生態危機的根源：邁向新戰略」主題課程。（靈鷲山提供）
靈鷲山2019緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校10日開學，將進行兩周的「解決生態危機的根源：邁向新戰略」主題課程。（靈鷲山提供）

靈鷲山2019緬甸仰光生命和平大學冬季實驗學校10日開學，將進行兩周的「解決生態危機的根源：邁向新戰略」主題課程，來自全球14個國家、35位師生齊聚一堂、快樂學習，開山住持心道法師希望彼此學習、攜手合作，共同成為更新、創新、蛻變的力量。

生命和平大學冬季實驗學校是靈性價值與科學合作的教育里程碑，10位專業領域的國際知名教授遠從世界各地而來，為了愛地球、愛和平的共同理念和對地球平安的責任感相聚在仰光，透過小組授課分享，讓學生互相學習，兩週的共同學習時間，以期結合各方智慧，形成愛地球的實踐方略。

生命和平大學國際顧問團的負責人──MichaelvonBrück貢獻智慧與專業，協助架構一步步逐漸成形，並結合各專業及跨領域的研究型教育目標。心道法師説，讓靈性關懷與專業學術結合，發展出正面感染性的知識，搭配科技的正向效果，共建一套人類社會的「相依共存法則」，讓地球平安。

10日的開幕式，先以緬甸傳統樂器豎琴登場，讓樂音帶來祝福與和平，最後孔雀開屏舞象徴冬季學校圓滿順利，開幕現場貴賓雲集包括：緬甸巴利大學校長鳩摩羅尊者Kumara、緬甸大將軍PhoneMyat、緬甸駐台辦事處代表明佑特、宗教與文化部副司長UAungTheinNyunt、仰光省宗教與文化部局長USeinMaw、仰光省前書記UKhinMaungHtun等人都到場祝福，多位教授和學員來自全球四面八方，大家激盪出很多關懷地球生態的火花。

開幕式的影片-「覺醒的力量」帶出地球受到浩劫，推動和平和生態是現階段最重要的事，心道法師表示，地球跟人一樣，為了活下去，我們要做的就是造福地球，以宗教來覺醒人心的良善循環，以人心來改變地球磁場，恢復自然生態，愛地球不只是講講，而是要維護多元共生、相依共存的全球生態體系。

由心道法師以愛地球理念所創辨的生命和平大學更是愛地球的積極行動方案，心道法師說，去年10月，聯合國發佈「關鍵12年」的警訊，讓人驚覺地球岌岌可危，環境嚴重汙染、物種迅速滅絕、地球生態混亂，極端氣候物種滅絕等危機，只有不分國家、地域、種族、宗教的你我一起回到愛地球的共識使命，連結學術、企業、政治乃至於形成全球性的社會運動，地球的平安才有可能。

(中時 )

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