電子菸未合法　旅客攜逾200條闖關遭扣

2019年01月10日 19:18 中時 陳麒全

周姓旅客攜86條。（陳麒全攝）

葉姓旅客攜61條。（陳麒全攝）

徐姓旅客攜105條。（陳麒全攝）

關務署臺北關10日上午於桃園機場查獲3名本國籍旅客共攜帶未據申報電子菸菸芯252條企圖闖關，經檢查關員攔檢查獲，依海關緝私條例規定暫扣候處。

近年來新興菸草的電熱式菸品於國外上市後，讓國內不少癮君子更改吸菸產品，但電熱式菸品法令規範至今妾身未明，目前在台灣還不能販售，但不少人看準電子菸商機，自行從國外購買大量電熱式菸品後闖關入境牟利。

關務署臺北關表示，10日上午11許，一名本國籍周姓旅客行經桃園機場第二航廈海關綠線檢查檯時準備入境時，遭海關關員攔查，從行李中查獲MarlboroiQOS電子菸之菸芯，當關員還在清點數量，其他的關員又查獲同班機的葉姓、徐姓旅客各攜帶61條、105條，加上周姓旅客的86條，合計共252條。

海關表示，3名旅客在下機後，從不同方向分別入境，也假裝不認識，3人都供稱攜帶的菸品是自用，但其中一人做完筆錄離開後，又突然折返向關員表示行李忘了拿，並從另一名被查獲旅客的背包中，拿出巧克力，令海關懷疑有集團在背後操控。

台北關表示，電熱式菸品主要由電熱式菸草、加熱器及充電器組成，其中電熱式菸草部分是以菸草製成，應屬「菸品」，但因為是屬於新興菸草商品，其風險及危害性不明，因此台灣還沒開放相關產品進口。

台北關也呼籲，我國尚未開放電子菸相關產品進口，國人出國旅遊切勿攜帶相關產品，以免受罰。至於加熱器及充電器，因其形狀類似菸品，若組成後可提供吸食電子菸的載具使用，違反菸害防制法規定。

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(中時 )