歡喜迎豬年土城公所邀名畫家磨墨揮毫贈春聯

土城區公所將在12日於公所一樓大廳舉辦「歡喜迎豬年剪紙春聯年畫贈送市民」活動。（許哲瑗翻攝）

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土城區公所將在12日於公所一樓大廳舉辦「歡喜迎豬年剪紙春聯年畫贈送市民」活動。（許哲瑗翻攝）

歡喜迎豬年，土城區公所將在12日於公所一樓大廳舉辦「歡喜迎豬年剪紙春聯年畫贈送市民」活動，邀請到16位書畫名家揮毫寫下新年吉祥話，還有剪紙大師展現精湛剪紙工法，歡迎民眾共襄盛舉，沐浴在傳統藝術薰陶之下，提前感受農曆春節熱鬧氣氛。

土城區公所表示，活動邀請到在地方頗負盛民的黃書墩、林麗秋、廖春美、余政明、高春英、吳瓊娟、賴美蓉、樊定中、李朝順、沈長祿、杞淑華、黃世仁、陳添進、許秀珠、王翠雲、黃玉葉等16位書法大師，將現場磨墨、揮毫寫下新年祝福，展現深厚高超的書法功力，傳遞精湛的書道文化，祝福大家「豬」事大吉。

區公所指出，另有吳望如、鐘雲珍、邱美惠及林凱莉4位剪紙老師，示範教學窗花、牆花、燈花等各式各樣精緻圖案，精湛工法讓人為之驚艷，為農曆春節的到來妝點喜氣，邀請親子同樂，內容精彩可期。

土城區長楊志宏表示，再過幾週農曆春節即將到來，活動將在12日上午9時10分至12時10分、下午1時至4時於公所舉辦，現場除了免費贈送名家揮毫的春聯，還可體驗傳統中國剪紙藝術，歡迎民眾踴躍參與，提前感受滿滿年味，接受藝術洗滌，開開心心過好年。

(中時 )

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