台灣演員主演陸網路電影 播出三日點擊破千萬！

2019年01月10日 19:28 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

近期在大陸騰訊有部網路電影《等，等》，播出三日就突破千萬觀看次數，驚豔的是主角群都是台灣新生代演員，由《紅衣小女孩2》的詹宛儒、「小劉德華」稱號的黃禮豐、身兼編劇與主演的王紹芃、《紅樓夢》的Adam林冠宇主演。

在國片《紅衣小女孩2》有出色表現的詹宛儒在《等，等》飾演女主角。（圖／美亞娛樂發展股份有限公司提供）

《等，等》是新銳導演張博欽的首部電影長片，描述一個關於等待與女孩成長的愛情故事。在有限資源與時間壓力下，年輕導演、演員、團隊攜手努力完成，一上架掀起如此高的點擊與討論度，無疑給了台灣新人團隊一劑強心針。

有「小劉德華」之稱的黃禮豐，在 《等，等》飾演男主角挑大樑有精彩哭戲。（圖／美亞娛樂發展股份有限公司提供）

演員詹宛儒在《紅衣小女孩2》中演出楊丞琳的女兒，現今挑戰這樣一個從女孩蛻變為女人的角色，她將自己融入、賦予了女主角沈蔓蔓靈魂，使原本略顯沈重的角色變得更加青春、俏皮。「小劉德華」黃禮豐則飾演，從學生時期的萬人迷學霸，到學成歸國重新追求初戀的帥氣男人。

性感鮮肉Adam林冠宇則在《等，等》中飾演內斂害羞的角色。（圖／美亞娛樂發展股份有限公司提供）

在《紅樓夢》中飾演性感快遞的Adam林冠宇，在《等，等》裡是個內向害羞的好好先生，配合著強勢的女朋友，常常癡癡的等待著對方。而身兼編劇與主演的王紹芃，在拍攝期間過著開機演出，下戲修稿的超人生活，最終秉著對表演的熱忱將閨蜜韓瀅塑造得活靈活現！

(中時電子報)