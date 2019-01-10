國際級點燈活動首次引進台北也看得到神戶燈節

全聯首次引進「Luminarie光雕裝置藝術展」，大年初一至元宵節在市民廣場及仁愛路四段區域展出。（全聯提供）

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全聯首次引進「Luminarie光雕裝置藝術展」，大年初一至元宵節在市民廣場及仁愛路四段區域展出。（全聯提供）
全聯首次引進「Luminarie光雕裝置藝術展」，大年初一至元宵節在市民廣場及仁愛路四段區域展出。（全聯提供）

報導郭家崴

全聯與台北市政府合作「2019台北光之饗宴」，首度引進歐、美、日等地慶典、跨年展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，將於2月5日至19日大年初一至元宵節，在台北市政府前市民廣場及仁愛路四段（逸仙路至光復南路口）區域展演，將點燈活動提升到國際等級。

義大利文「Luminarie」是「光」或「照明」之意，光雕裝置藝術起源自15世紀義大利文藝復興期，逐漸發展為採用木製結構和各色燈泡設計，在日本阪神地震後成為神戶年度代表性活動，連續舉辦24年，每年吸引300多萬人次觀賞。

全聯期許以「2019台北光之饗宴」象徵「希望。更好」的精神，當作20周年慶的壓軸大秀，由神戶燈節同一位義大利設計師操刀，在Galleria、Facade、Spalliera3個區域，用23萬3990顆LED燈泡堆疊，搭配貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典交響樂營造華麗饗宴。

初一至初六全聯會在活動區域舉辦公益市集，邀來與全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作的公益團體，包括財團法人利伯他茲教育基金會、勝利廚房、桃園少年之家、罕病病友創意小市集、台灣導盲犬協會設攤，全聯OFFCOFFEE將捐出10萬杯咖啡義賣金額捐助公益團體，增添溫暖。

(中時 )

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