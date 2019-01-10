政院：聚焦全災害風險管理 確保國土及民眾安全

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行政院副院長施俊吉今天主持「107年國土安全政策會報」，檢討去（107）年國土安全工作並探討來年工作重點。會中聽取專案報告後，施副院長指示相關單位的國土安全整備，未來應聚焦於「重大人為危安事件、恐怖攻擊、關鍵基礎設施的網路攻擊及重大災害」等面向，以「全災害」防護的概念，落實風險管理，深化耐災應變韌力，並確保國土安全。

施俊吉表示，盼透過演習，找出關鍵基礎設施未發現的弱點，讓組織從實踐中學習；唯有「從嚴、從難」與「仿真演練」的演習標準及充足準備，才能因應未來更嚴峻的挑戰；同時持續強化因應恐怖活動事件的應變能力，以降低公共安全的危害風險，保障國人生命財產安全。

施俊吉指出，遙控無人機技術快速發展，應用於農業、消防、執法、環保、科研、巡護及災害防救等偵察方式，已成為國土安全重要議題，並於去年4月25日修訂發布「民用航空法」專章，明訂各項安全、管理及事件通報相關規範，請中央相關主管機關及各地方政府全力配合及依法運用，以建立管理、稽核及執法能量。政府除推動「民用航空法」修法，加強無人機管理外，仍需提升偵查及防制技術，以預防恐怖攻擊。

今日會中，施俊吉並頒獎表揚107年「國家關鍵基礎設施防護演習」、「金華演習」及「生物病原重大人為危安事件或恐怖攻擊兵棋推演」等績優單位，對於受獎機關的辛勞，表達肯定與嘉勉。

行政院國土安全辦公室表示，受獎者在演習過程展現團隊精神，發掘應變問題與潛在風險，有效協同縱向跨層級及橫向跨單位合作，驗證安全防護管理機制及應變復原程序。

(中時 )

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