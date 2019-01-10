曹佑寧當最帥工具人！談錢心軟不手軟「有困難就借」

2019年01月10日 19:41 中時 徐桐炘

《可不可以，你也剛好喜歡我》劇組大合照，前排左起：曹佑寧、陳彥名、大鶴，後排左起：林映唯、原著作家肆一、陳妤、導演簡學彬、李杏。

電影《可不可以，你也剛好喜歡我》舉行探班記者會，主角曹佑寧、林映唯、陳妤、李杏、陳彥名和大鶴等人出席，曹佑寧在片中飾演工具人，但現實中被吐槽長太帥，平時還做出許多棒球員才有的「帥氣小動作」，他自信笑回：「也是有帥的工具人！」他更自認和角色頗像，常不好意思拒絕別人，曾有朋友因車禍向他借款，他迅速掏錢相助，「其實我和他交情沒有這麼好，但他有困難我就借他。」不過強調上限「5位數」，就連另一半開口也不例外。

陳妤在片中暗戀曹佑寧，她表示國中曾每天送一顆糖給暗戀的男生，直到她發現對方疑似喜歡上別人才停，對方還反問：「怎麼沒有糖果了！」後來該款糖果絕版沒再販售，讓她感受到一切似乎是「天意」安排。曹佑寧也有暗戀失敗的經驗，國中時喜歡隔壁班女孩，會在教室門口偷看對方，好不容易寫信請朋友轉交，對方沒給任何回應就轉學，感情就此告終。

李杏在片中飾演經營酒吧的黑道大姊，和陳彥名飾演的哲學系學生展開看似不可能的戀情，林鶴軒（大鶴）爆料：「（李杏）私下和角色滿接近。」立刻被瞪了一眼，曹佑寧則被眾演員誇貼心，林映唯表示表演遇到瓶頸時，都會向曹佑寧傾訴，他都會傾聽後分享個人經驗，陳妤笑說：「我每次講了很難笑的笑話，他都會笑。」該片預計今年底上映。

(中時 )