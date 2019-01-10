侯友宜視察新北警局110 慰問員警工作辛勞

新北市長侯友宜特地選在今日（1月10日）到新北市警局110慰問值勤員警。（王揚傑翻攝）

友善列印
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新北市長侯友宜特地選在今日（1月10日）至新北市警局勤務指揮中心（110）慰問辛勞受理民眾報案的執勤員警，由警察局長胡木源、主任秘書溫枝發等人陪同，侯友宜肯定與感謝受理員警24小時不間斷地守護新北市400萬市民的生命財產安全。

市警局表示，新北市110受理員警配制56人，2018年受理民眾報案總話務量為104萬7214件，每日平均約2869件，話務量相當龐大。

勤務指揮中心表示，為避免110電話滿線，導致延誤緊急救援時機，從2013年9月起，全國創先採取話務分流功能，可即時分流到16個分局勤指中心協助受理。2018年分流話務量1萬9400件，占當年總話務量1.85％，達到報案零等待、零漏接，及時給予民眾最需要的幫助。

局長胡木源自2016年起，要求新北110配合警政署建置2席視訊報案功能，讓報案民眾可透過視訊立即嚇阻犯罪發生，並且讓警方能透過即時影像與報案內容等資訊，追蹤報案人手機定位，以及取得犯嫌肖像、身形、衣著等資料，達到快速救援及提升破案效率。

侯友宜除肯定與感謝警察局110每位同仁的努力與辛勞，並期許警察局持續行動化、智能化，以及妥善照顧員警工作、生活的需求，讓大家執勤沒有後顧之憂，全力維護新北市治安、交通，實現一個讓民眾得以「安居樂業」的生活環境。

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新北市長侯友宜特地選在今日（1月10日）到新北市警局110慰問值勤員警。（王揚傑翻攝）
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