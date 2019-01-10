歌手搭網紅熱潮！唱片賣到缺貨宣布加場見面會答謝粉絲

2019年01月10日 20:05 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

歌手古曜威在1月1日發行個人第二張單曲〈MyLove一起去旅行〉，MV衝破240萬人觀看次數，更在「抖音TikTok」平台上吸引超過1.4萬人一起拍攝手勢舞影片。近期經紀公司宣布決定加碼於1月26日舉辦台中與高雄兩場粉絲簽名見面會，讓先前無法到台北的粉絲們，也能近距離看見偶像。

女星程茉（左）與歌手馨亞（右）也都紛紛力挺古曜威（中）。（圖／單純夢想文化提供）

古曜威與「抖音TikTok」合作看見音樂計畫，單曲〈MyLove一起去旅行〉，曝光一日觀看次數衝破240萬人，更吸引1.4萬人一同拍攝手勢舞短片，就連不少明星好友也紛紛加入手勢舞的行列，如「MV女主角馨亞、這群人展榮、展瑞、梓梓、Wish朱宇謀、小炳、延禧宮略的程茉、男團成員高興」等。讓古曜威人氣再次攀升，也讓許多粉絲紛紛留言，希望能夠舉辦北、中、南的粉絲見面會。

古曜威（中）的好友們紛紛力挺的他新歌。（圖／單純夢想文化提供）

近日經紀公司宣布，即將在1月26日舉辦台中與高雄兩場粉絲簽名見面會，希望喜歡古曜威的粉絲們，都能與他現場一同觀看完整版的MV，也相當期待見面會當日，能讓所有喜歡他的粉絲們，都能一一與他近距離接觸。

(中時電子報)