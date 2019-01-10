長壽有原因！全球百歲人瑞 日常生活都有「這項」共通點

2019年01月10日 20:19 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

養生方式千百種，但你知道嗎？全世界許多百歲人瑞，都有一個共同的嗜好：園藝。園藝降壓、帶來好心情，就連罹患老年癡呆症的比率，都比不做園藝的人低了36%。

研究全世界5個長壽地區，著有多本關於「藍色區域」(Blue Zones)的作家布特尼(Dan Buettner) ，對於長壽區的居民之所以長壽，他歸納了許多共同的生活環境和習慣，包括都有很好的社會支持系統、每天運動以及以植物為主的飲食方式。

這五個長壽區分別是日本的沖繩、哥斯大黎加的尼科雅(Nicoya)、希臘的伊卡里亞(Icaria)、加州的洛馬林達(Loma Linda)，以及義大利的薩丁尼亞(Sardinia) 。

布特尼還發現，這5個地區的人，還有一項意想不到的共同嗜好：園藝。這5個地區的每一個住宅區，居民都喜歡一輩子養花蒔草，一直到8、90歲甚至更老，都還一直在拈花惹草。

當個綠手指，直的有助於你健康活到100歲嗎？

園藝是好情緒直通車

戶外體力活和長壽的相關性大家都知道，而園藝又比一般純體力活更能達到長壽的目的。「園藝不那麼粗重，是比較可以讓人常常做、長久做的體力活，」布特尼指出，喜歡從事園藝的人活得比較久、壓力比較小，是有證據的，已經有很多研究證明，園藝對身心健康都有好處。

最新的一份研究，來自荷蘭。研究人員要求參加研究的人做壓力測試，然後將他們分為兩組，一組在室內讀書，一組在戶外做園藝，時間都是30分鐘 。讀書的那一組，讀後再做壓力測試，結果都說自己的心情變壞了，而做園藝的那一組，不但壓力荷爾蒙氫化皮質酮降低了，而且都說他們感覺情緒都變好了。

澳洲研究人員則是研究60歲的男人和女人，發現長期從事園藝活動的人，老年癡呆的比率，比不做園藝的人低36%。

此外，全球還有多項針對癡呆、阿茲海默症等老年認知疾病所做的初期研究，結果也指向園藝能夠延緩這類疾病的惡化。比方說，在戶外做園藝時的陽光和新鮮空氣，有助於讓患者感覺心情平靜，花花草草的色彩和觸感，又能夠刺激患者的視覺和觸覺。

世界上沒有不老仙丹，但科學實驗證明，園藝確實可以提升我們的老年生活品質。就算是在水泥叢林的都市裡，在陽台上種些花草，都是把大自然帶到日常生活的好法子。

讓大自然滋養你吧

園藝的功效，還不只是有助身心健康，它還可以延年益壽。夏威夷大學教授威考克斯(Bradley Willcox)研究沖繩的人瑞，也發現當地的人瑞從年輕到老，一直都擁有自己一方小小的院子，長年養花蒔草。

威考克斯指出，園藝可能不是直接導致長壽，而是有助於提升和強化會讓人長壽的某些原因，比方在沖繩，人們常說想健康長壽，必須要有活著的動力，「而園藝是讓你每天有動力起床的原因。」

此外，沖繩人很重視高密度和高品質的鄰里關係和社會連結，大家經常會在市場碰頭，把自己種的花草植物拿到市場上賣，分享最近做園藝的成果，「這相當有助於人們感覺腳踏實地而且相互連結，」威考克斯

人與人之間有連結很重要，人與自然的連結也很重要。一項哈佛大學的實驗證明，經常被綠意包圍的人，活得比較健康比較久，罹患呼吸道疾病和癌症的風險也比較低。這也是為什麼，蘇格蘭已經有醫生開始使用在大自然裡散步的療法治療高血壓、焦慮等疾病。

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(中時電子報)