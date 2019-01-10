外交部護航口譯哥 黃子哲：除了噁心不知如何形容

2019年01月10日 21:03 中時 周毓翔

口譯哥趙怡翔外派駐美國代表處擔任政治組組長，引發爭議，外交部還發文護航稱美方人士也讚賞有加。國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，趙最顯赫的資歷，其實就是跟在吳釗燮身邊，做了2年多的幕僚，到外交部的時間甚至不滿1年，「除了噁心，真的沒有更好的形容詞。」

黃子哲質疑，趙在加拿大與英國求學，過去是加拿大籍，回台後就是負責口譯工作，當了2年多吳釗燮的小囉囉，是能對台美關係有多熟？一個30出頭的小夥子，是有什麼本事認識幾個美國政要？

而外交部說「連美方」也讚賞，黃子哲批評，這種鬼話，外交部也能掰。請問「連美方」是誰？是連戰的親戚？還是美鳳有約那一方？請外交部盡速公布，好讓國人安心送口譯哥到美方。

黃子哲也指出，口譯哥在總統府工作時，也不是沒有出過狀況。趙在國安會時不好好安分守己，還到處亂放砲。當路透社專訪蔡英文引發翻釋上的爭議時，趙怡翔卸責又在臉書上大肆批評，就被官員痛斥「沒有經驗又要一意孤行，結果最後出狀況又推得一乾二淨，好像跟他沒有關係」。台巴斷交時，趙怡翔也不顧自己尚在總統府工作，竟然跑去上節目高談闊論，毫無顧忌的爆料國安事務，也被認為是太過高調的「童子軍」。

黃子哲說，趙怡翔不只是個口譯哥，還是個「放砲哥」、「大嘴哥」。這樣的人去美國從事對國會、國務院、白官、以及智庫等的聯繫溝通工作，恐怕是另類的國安危機。趙擔任的是公職，領的是公帑，處理的是極為重要的台美關係，豈能兒戲？

黃子哲批評，民進黨老是用這種不健康的方式提拔年輕人，反而是揠苗助長，兩敗俱傷。吳音寧殷鑑不遠，呼叫口譯哥，快回來吧！

(中時 )