非法數位機上盒侵權高檢署今動員上百檢警同步查緝

2019年01月10日 20:38 中時 陳志賢

台灣高檢署針對數位機上盒涉嫌侵害著作權案，今天指示士林、台中、台南及屏東4個地檢署指揮刑事局、保二總隊128名幹員，在全國6縣市同步執行第一波查緝行動，共搜索7處地點，傳喚11名業者，查扣大批訊號轉碼器、訊號轉換主機、網路傳輸主機及網路連線設備、集線器等，所查獲機房規模為歷年來最大，檢警搜索後已將非法訊源斷訊。

高檢署表示，高檢署檢察長王添盛有鑑於盜版業者自行建置或租用側錄機房，非法重製國內外影片及音樂等著作物後，再利用網際網路散布牟利，嚴重侵害著作權，維護台灣保護智慧財產權之國際形象，在1月3日召集刑事局電信偵查大隊、保二總隊刑事警察大隊、以及各地檢察署主任檢察官召開查緝「數位機上盒非法訊源」專案會議，計畫執行全國性查緝行動。

高檢署今天指示士林、台中、台南及屏東4個地檢署，指揮刑事局、保二總隊同步在台北市、新北市八里區、汐止區、桃園市、台中市、台南市及屏東縣等7處地點，查緝違法經營「數位機上盒非法訊源」業者，以及提供資金洗錢犯罪行為者。

另刑事局及保二總隊並成立「靖源專案」，今動員128名員警同步執行搜索，查扣大批訊號轉碼器、訊號轉換主機、網路傳輸主機及網路連線設備、集線器等，檢警所查獲機房規模為歷年來最大，相關涉案人正由檢警訊問追查中。

(中時 )