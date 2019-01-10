黃子佼吐露新節目出任務最想找這位「大牌」

2019年01月10日 20:28 中時 洪秀瑛

再次搭檔有默契。（華視提供）

兩人喊話請恩師張小燕上節目。（華視提供）

華視總經理莊豐嘉（中）。（華視提供）

黃子佼（佼佼）與卜學亮（阿亮）10日出席華視新節目《超級同學會》記者會，阿亮的2個女兒分別念大四、大二，佼佼和女友孟耿如感情穩定，透露自己不急生小孩，倒是女友很想，忍不住揶揄女友說：「她要先管好自己，到現在還會襪子亂丟、鍋子不洗，浴室也是一人一個浴室櫃。」

佼佼說，情侶間難免會為小事爭吵，隔空向女友喊話：「妳要先照顧好自己的生活，才有能力照顧一個完全沒辦法溝通的娃娃。」阿亮勸他不要擔心，「很多事是當爸媽後才開始學」。

生孩子不羨慕，但阿亮這件事讓佼佼非常羨慕，佼佼最近出唱片，羨慕阿亮當年《子曰》專輯賣了20幾萬張，「那年唱片圈出了2個暢銷歌手，上半年是亮哥，下半年是周杰倫，那20幾萬留下紀錄，我專輯賣到現在也才幾千張，當然羨慕他」。

《超級同學會》前幾集充滿懷舊風，不過當年觀眾耳熟能詳的「帥哥美女綜藝團」、「檳榔姐妹花」，30歲以下的年輕人似乎沒感覺。有趣的是，現在網紅流行，蔡依林和黃子佼最近都接受YouTuber「理科太太」訪問，卜學亮反問：「是料理太太還是理科太太？」全場大笑，黃子佼說，「不知道無所謂，你忙你的。」

新節目將播出，是否有收視壓力？卜學亮說，「多少有一點，因為101上面有廣告看板出現，有被重視感覺，我們會盡力」。黃子佼說，在找尋過去經典回來重現的過程，還是有很多人請不到，「有些藝人沒安全感，沒關係，我們慢慢把氛圍做出來，他們就會出來了」。

卜學亮說，「當年小燕姊因為節目幫很多人找到想找的人，我們可以做1集幫小燕姊尋人，這是很好的點子。」節目最想把懷舊藝人請出來？黃子佼說陳淑樺，「出道時見到她我會心跳加快，她永遠是我的偶像」，卜學亮加碼「不如請劉文正帶陳淑樺出來」，佼佼回「那是不可能的任務」。

(中時 )