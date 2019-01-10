韓女偶像父親驚爆涉性侵 網瞎猜她衰中槍

2019年01月10日 20:29 中時電子報 蔡曉婷

網友討論女偶像父親涉性侵新聞。（圖／翻攝自韓流音悅Tai微博）

今(10日)媒體驚爆，一名知名韓國女團成員的父親A某涉嫌性侵自己所開餐廳旗下的女員工，該名女員工稱去年遭A某習慣性的性騷擾與性侵，於是憤而報案，警方已對此展開調查，而報導中暗示A某身分除了是星爸外，更是一名上過電視節目的主廚，引發熱議。

韓國明星的家人最近常被爆進醜聞，如Rain與《屍速列車》馬東石的父母先前挨告欠錢未還，今韓媒驚曝，南楊州警方透露最近收到一位餐廳女員工的起訴狀，該女控訴去年起在店內、店外遭到這名主廚老闆的性暴力、性侵等惡行對待，目前警方已傳喚被告與被害人到案說明，尚未發現明確證據。

報導指出，該名主廚老闆是一名人氣女偶像的父親，不只經營一家餐廳，也曾上過電視，消息傳到微博後引發熱議，有人瞎猜該名女偶像為Twice成員定延，因為其廚師父親上過不少綜藝節目，但也有人挖出定延家餐廳地址，撇清與受理辦案警局不符，其他網友則說：「記者和我們對知名的定義可能不一樣」、「南韓父母能不能別給自己那麼苦那麼優秀的孩子找麻煩？」、「希望不要連累了這個女孩子吧」、「不要亂說，定延家在水源，不是南楊州」、「別造謠別傳謠」、「沒實錘的事請別妄加評論」。

(中時電子報)