馬英九指「內湖交通沒改善」 柯文哲冷回「哪有？」

馬英九致詞時指內湖交通沒有改善，「市府提過南北線，卻沒有做起來，非常可惜」。（李依璇攝）

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柯文哲30分鐘快閃，唱完歌後就離開。（李依璇攝）
朱立倫出席內科之夜。（李依璇攝）

內湖科技園區10日晚上在圓山飯店舉辦「內科之夜」聯歡晚會，台北市長柯文哲、前總統馬英九及前新北市長朱立倫都受邀出席，但馬、朱早到早退，柯文哲則快閃30分鐘離。值得注意的是，馬英九致詞時指內湖交通沒有改善，「市府提過南北線，卻沒有做起來，非常可惜」，柯文哲得知後露出不可置信的表情，接著冷回「哪有，做事做事」，隨即快步離開會場。

圓山飯店今晚冠蓋雲集，馬英九、朱立倫、柯文哲相繼出席「內科之夜」，總統蔡英文7點也出席「小英之友」，維安出動大批警力。不過，柯文哲雖與馬英九、朱立倫同場，但馬、朱前腳剛走，柯後腳就到場，間隔不到10分鐘。

雙方雖「王不見王」，但仍少不了隔空交鋒，馬英九致詞時先是稱讚內科產值驚人，對產業重要貢獻，接著話鋒一轉，直言「內湖交通完全沒改善」，北市府捷運東側南北向路線規劃卡關，「北市府沒有做起來，非常可惜」。

柯文哲雖未聽到馬英九致詞，但半小時後上台時表示，「先跟大家報告，北環段跟南環段在交通部通過審查了，東環現在也送進去了，希望將來開工時，環狀線可以一次開工」，馬柯雖沒同台卻有「另類默契」。

此外，朱立倫受訪時指柯文哲常常罵蔡英文，媒體詢問時柯文哲先是一愣，接著反問「有嗎？，唉唷沒有啦」，不願正面回應，隨即在大批隨扈簇擁下快步離去。

(中時 )

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