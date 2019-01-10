SBL》就愛天母！梅約連3場飆破30 手感超火燙

2019年01月10日 20:37 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

本季單場得分最高(39分)就在台北市大天母校區體育館創下，10日重返天母，梅約自然火力全開！梅約飆進全場最高37分，外加12籃板、7助攻，帶領台北達欣102比88輕取台啤，這是梅約連3場得分破30，充分展現NBA球星身手。

「我當然喜歡這球場的感覺，但我並不在乎自己得到幾分，就算我拿0分，球隊能夠贏球就好，」連3場至少投進5顆三分球的梅約表示，「上場比賽我拿32分，結果球隊輸球，這讓我很沮喪，所以幫助球隊贏球比什麼都重要。」

達欣總教練范耿祥一開始先開玩笑，形容梅約變準的主因，是因為他變帥了，鬍子也剪短了，「可是就跟我一直強調的，等到梅約找回應有體能與狀態，加上適應台灣裁判尺度與打法，他能打出這樣身手很正常，甚至算是很基本。」

梅約10日確實準到沒話講，全場投22中13，含三分球投10中7，其中他的好幾次三分出手，就算台啤球員都完全對上位了，梅約照樣起身把三分球空心投進，宛如是把對方的防守當作空氣，也讓場邊球迷看到驚呼連連。

就連台啤總教練周俊三賽後都說，「我們應該算是『沒有(梅約的諧音)』守到梅約吧，感覺只要對上他，球員心裡都會害怕，也會變得被動。最近我們因為成力煥的狀況不好，導致少了1個防守重心，必須趕緊找到解決方法。」

達欣10日不僅看梅約火力秀，林宜輝也拿本季新高28分，且有5籃板、4助攻、3抄截，「感覺本季其他各隊都會故意放我投外線，如今總算恢復應有水準了。」蘇翊傑10分、9助攻、4籃板及4抄截，溫立煌9分、5籃板及3火鍋。

(中時電子報)