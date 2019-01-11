歲末送暖助孤老 師生扮老PK初體驗

2019年01月11日 07:14 中時 謝佳潾

華山基金會歲末送暖助孤老，師生扮老PK初體驗。（謝佳潾攝）

華山基金會歲末送暖助孤老，師生扮老PK初體驗。（謝佳潾攝）

華山基金會為落實服務弱勢長輩的理念，聯合竹田國中、竹田國小等5校發起「歲末送暖助孤老竹田響應捐年菜」公益活動，10日在竹田鄉立幼兒園登場，並由鄉立幼兒園校小朋友穿戴喜氣服飾、手提燈籠帶來客家動跳表演，加上師生扮老PK賽，現場氣氛熱鬧不已。

華山基金會指出，竹田鄉公所、鄉立幼兒園、竹田國中、竹田國小、西勢國小、大明國小等各級學校及屏東監獄，因認同華山基金會服務弱勢長輩的理念，特地聯合舉辦公益活動，且還邀請鄉長傅民雄與各校校長及30位幼兒園小朋友一同參與。

華山為讓大小朋友同理長輩因身體退化造成的不便，現場讓來賓與小朋友帶上白頭髮與耳罩、眼鏡、手套，體驗變老後視力模糊、聽覺退化及手腳不靈活等狀況，且還分組進行PK賽，看看誰的手腳靈活。

小朋友賣力地幫參賽同學加油，鄉長也驚呼戴上道具後，原本整理發票的簡單事，瞬間變得非常困難。但也不忘分享他在華山當志工的趣事。隨後，幼兒園小朋友將手做的卡片送給爺爺奶奶，象徵在地力量幫助在地孤老。

傅民雄說，鄉公所將免費提供房舍讓華山基金會竹田愛心天使站在地駐點，可以結合更多在地企業幫助在地的弱勢孤老，期盼透過各校師生拋磚引玉匯集的愛心，號召更多人關懷弱勢獨老。

(中時 )