蔡英文：兩岸政策不是強硬 而是堅定

2019年01月10日 21:05 工商 彭媁琳

總統蔡英文今日出席「台北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」時表示，今（2019）年有3個重要工作：「拚民生、護民主、守主權」，請大家一起來打拚。她也會用盡每一分力氣捍衛台灣的主權，「台灣不會接受九二共識、一國兩制」。未來每一項政策最重要的目標，就是要做到讓人民有感。

蔡英文指出，這段時間以來，大家應該已經看到執政團隊的節奏與腳步，真的很不一樣了。最近如果有注意她的Facebook與LINE，一定都有感覺到。但是這樣還不夠，她拜託最力挺她的朋友，「我做事，你分享」，幫忙把執政的成果分享出去，讓更多台灣人看到政府真的很努力做事，而且做得很有成果。

蔡英文表示，最近快要過年了，有很多尾牙活動，大家一定都很關心非洲豬瘟的議題，這也是政府現在最關心的事。「防疫視同作戰」，保護豬農、保護產業，就是保護我們的國家與人民。

兩岸議題方面，蔡英文說：「我們的表現不是強硬，而是堅定。」，「不接受一國兩制」，就是朝野主要政黨最大的台灣共識，她身為總統，就是要替全體的國人同胞大聲講出來。

蔡英文強調，人民相信她，用選票託付她，她就會用盡所有力量，捍衛台灣的主權，也要捍衛民主的生活方式，這就是台灣總統的責任。

蔡英文回應媒體提問時表示，稍早行政院長賴清德對外表達明天將會總辭，這個決定她感到非常不捨，雖然百般的不捨，但是這是賴清德履行他對社會的承諾，同時也圓滿地完成他的階段性任務，很不捨的尊重他的決定。賴清德擔任行政院長一年多以來，政府面對很多挑戰，不過行政團隊在賴清德的領導之下，也成功推動許多重要政策，讓國家在正確軌道上前進，對於這點她對賴清德表達最深感謝之意。至於新的閣揆人選，她將會在最短時間內向大家報告。

(工商 )