蔡英文：未來政策最重要目標 就是讓人民有感

2019年01月10日 21:19 工商 崔慈悌

蔡英文總統今晚表示，她也會用盡每一分力氣捍衛台灣的主權，並重申「台灣不會接受九二共識、一國兩制」，未來每一項政策最重要的目標，就是要做到讓人民有感。「選舉是人民給政府打分數，考試考不好趕快檢討改善，下一次一定要考得很好。」

蔡英文總統今天晚間出席「台北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」時表示，去年雖然大家很努力，但是選舉結果不盡如人意，有些朋友感到很憂慮、很灰心。但是她要告訴大家要有信心。選舉是人民給政府打分數，考試考不好趕快檢討改善，下一次一定要考得很好。

她說，這段時間以來，大家應該已經看到執政團隊的節奏與腳步，真的很不一樣了。最近如果有注意她的Facebook與LINE，一定都有感覺到。但是這樣還不夠，她拜託最力挺她的朋友，「我做事，你分享」，幫忙把執政的成果分享出去，讓更多台灣人看到政府真的很努力做事，而且做得很有成果。

蔡英文提到，大家都很注意最近的幾個議題。像最近快要過年了，有很多尾牙活動，大家一定都很關心非洲豬瘟的議題，這也是政府現在最關心的事。「防疫視同作戰」，保護豬農、保護產業，就是保護我們的國家與人民。

此外，兩岸議題方面，我們的表現不是強硬，而是堅定。「不接受一國兩制」，就是朝野主要政黨最大的台灣共識，她身為總統，就是要替全體的國人同胞大聲講出來。

蔡英文強調，人民相信她，用選票託付她，她就會用盡所有力量，捍衛台灣的主權，也要捍衛民主的生活方式，這就是台灣總統的責任。

她也重申，今年有三個重要工作，就是「拚民生、護民主、守主權」，請大家一起來打拚。過去政府做了很多打地基的工作，但是房子還沒有完全蓋好，所以很多人都和她說，對經濟成長無感、對輕稅簡政無感、對前瞻建設無感。所以從今年起，她特別要求團隊，「每一項政策最重要的目標，就是要做到讓人民有感。」

她也向大家保證，做不好的地方我們來改，做得好的我們就繼續拚，「一起為台灣拚，一起為未來拚。」

(工商 )