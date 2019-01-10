張榮味案與高志鵬案 張嘉郡批：另類一國兩制

2019年01月10日 21:39 中時 許素惠

前雲林縣長張榮味（前）從判刑確定到發監執行不到1周，入監時有千人送行祈福，妹妹雲林縣長張麗善（前右）當時哭得像淚人兒。（許素惠攝）

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠索賄案，2018年7月4日判刑8年確定，當月10日即發監執行，從定讞到入監短短不到1周，因時間匆促，其間委託律師聲請延緩2周執行，但以不符延緩執行理由被駁回，執行當天恰好是他61歲生日，有千名支持者送別。

張嘉郡回顧父親發監執行那天，檢察官規定上午10點報到，若沒有準時，10點01分就要發布通緝，她痛批，對照高志鵬案一拖再拖，很明顯就是兩套標準，如果能公平、公正點，親友也比較心服口服，可是事實卻不是，這堪稱是另類的「一國兩制」。

張榮味涉及的林內鄉焚化廠弊案，官司纏訟14年才定讞，去年最高法院駁回張榮味上訴，維持更四審判決，依貪汙罪判刑8年，由於張在檢察官偵辦期間曾逃逸，檢方立即啟動防逃機制，確保張能順利發監服刑。

張榮味被判刑確定翌日，判決書還未寄抵張家，女兒張嘉郡就收到通知當月10日執行的傳票，讓全家人和支持者錯愕，張嘉郡因而斥為政治追殺、司法迫害。

許多支持者也認為從定讞到執行只有短短幾天，況且執行日又是張的生日，檢方實在很不通情理，司法對張似乎太嚴苛了，於是聲請延緩2周執行，但最後被駁回。

去年7月10日張榮味入監，全縣20個鄉鎮市千名支持者聚集雲林地檢署，每人手綁黃絲帶為張祈福，期待他早日歸來。他一一握手或擁抱和大家道別，有支持者激動落淚，當時妹妹雲林縣張麗善和張嘉郡眼淚也沒停過，短短1、200公尺走了半個多小時。

(中時 )