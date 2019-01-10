王瞳爆與男友交往多年的主因是這個

2019年01月10日 21:25 中時 洪秀瑛

王瞳做公益不落人後。（民視提供）

王瞳劇中和馬俊麟配對。（民視提供）

艾成（左）探女友王瞳的班。（民視提供）

王瞳日前錄民視過年特別節目，性感中不失俏皮可愛。（民視提供）

忙拍民視八點檔《大時代》的王瞳，今天抽空出席育成基金會公益活動，她和男友艾成聚少離多，活動現場艾成突然出現，把握和她見面機會。最近劇情鋪陳王瞳和飾演經理「孫煥然」的馬俊麟終於走在一起，讓艾成忍不住哀怨說：「就不能演一些沒搞曖昧的戲嗎？」

王瞳忙著拍戲，艾成大嘆：「從《幸福來了》到《大時代》有3年了耶。」艾成說，王瞳每次為了戲好，都會喜歡上男主角，像真的在談戀愛，他剛開始會吃醋，後來慢慢看開。王瞳前不久錄過年特別節目穿得性感，被問平時和男友視訊都穿什麼？她直言「我都穿睡衣啊，不然就在車上」，笑稱男友是假副駕駛，怕她開車時不小心睡著，和她說話提神。

王瞳虧艾成「是一本很薄的書」，以前他不懂得體貼和浪漫，如果搭捷運，只剩一個位子，他會一屁股坐下去，說著說著忍不住唸他，日前錄過年特別節目，她因腳傷未好，穿高跟鞋痛得要命，結果錄影結束，人在現場的艾成竟一下子就不見，讓她氣炸了。她坦言，2人會在一起這麼多年就是因為艾成願意學，經過這些年調教，「他終於把字典變厚」。

艾成會探班？王瞳說「他覺得陪女友拍戲這件事很孬吧」，入戲地說「不像煥然從頭到尾都在我身邊」。馬俊麟的老婆懷雙胞胎，3月將臨盆，王瞳說已講好要當馬俊麟兒子的乾媽，結果馬俊麟反問「妳要帶我兒子去教會嗎？」她說擅長繪畫的馬俊麟是十足的藝術家，曾在片場問她「人跟動物的差別在哪裡？」差點讓她無法接話，但誇他生活中確實是個暖男。

年節將近，很懂得感恩的王瞳，每年平均花10多萬紅包給工作人員，她和男友艾成合資的馬來西亞美食「艾叻沙」，西門店營業額月入百萬。王瞳說最近蛋和雞腿漲了，沒看到新聞的艾成驚呼：「妳怎麼沒跟我說？」今年準備多少年終給員工？艾成說，去年沒賺錢就有年終了，西門店至少還要1年才會回本，南西店剛開幕，王瞳有面試過員工？她說自己職場經驗零，還是讓專業的來。

王瞳長期投入做公益，這次是她2019年第一場公益活動，包括成軍5年的「87樂團」也為了公益投入心力。對民視今年推出娘家系列的年菜，當起團購的團主，號召藝人朋友一起團購年菜，也為了愛心公益先認購10套要幫助憨兒家庭。王瞳表示，吃過娘家豬腳覺得非常好吃，這一次可以把美食透過公益認購，讓憨兒家庭能夠在過年期間享用到美味年菜，讓她很感動，也謝謝娘家、鮮食家傳愛跟育成基金會信任，讓她擔任愛心大使。

(中時 )