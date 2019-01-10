高志鵬報到服刑 聲明喊冤：無惡意拖延

2019年01月10日 21:30 中時 鄭舲

民進黨前立委高志鵬涉貪案判決定讞，今天下午在調查官陪同下，向新北地檢署報到。高志鵬晚間委由辦公室代為發表聲明指出，他1月2日才收到判決書，北檢要他1月4日即入監服刑，但他還有辭立委等多項事務需交接善後，因此才兩度申請暫緩執行，決不如外界所說惡意拖延。

高志鵬表示，身為法律人、政治工作者，他絕對尊重司法判決坦然面對，但這個案子對當事人的他來說實有諸多疑慮，來還是會傾全力依循法定程序，替自己捍衛辯駁洗清罪名。

高志鵬說，這個案件起因於助理收錢然後推給老闆，導致他官司纏訟多年，對他來說是不可沉重之痛，身為律師的他，總覺得最終會獲得無罪判決，沒想到12月26日看了媒體報導，才知道已經被最高法院判決有罪，令人相當錯愕。同日他也只知道判決結果並不知道判決原因，導致後續很多事情一團混亂。

高志鵬說，12月26日媒體報導判決有罪，但直到8天後，1月2日下午才收到判決書，也才看到判決理由，進而知道審判長是誰？而他1月2日下午才收到判決書，但台北地檢署諭令他必須於1月4日上午10點即入監服刑，等於只有一天多的時間必須處理好所有事情，包含處理辭卸立委職務、拜託立院同事協助照顧三重選民、選區服務案件的整理、手頭上未完成議案的交付、國會辦公室的結束以及有許多同仁因他而失業，也必須為他們安排好接下來的去處。

此外，男籃SBL委員會召集人主責工作移轉、新北市體育運動志工總會等許多在公領域負責的職務，都必須在短短一兩天內趕緊找到對的人交接，好讓各項公共事務的推動不會因為他入監服刑而中斷。最後，還得安排老母親未來幾年的照顧細節，並與律師討論判決的諸多矛盾不當之處、後續要如何處理等事務；諸多事項得同時處理，但能夠交接與善後的時間實在有點太過短促，因此才會依法陸續在1月3日與1月7日由律師遞件申請延緩執行，並表達1月15將會自行到北檢報到。

高志鵬說，這段時間他每日上午都到派出所報到，兩度申請暫緩執行，絕對不是要故意拖延或逃跑，純粹是希望爭取一些時間，能在這20天內將所有事情安排妥當，並爭取訴訟上應有的基本權利。就連今日他也是在家裡安頓母親照顧事宜，決不如外界所說惡意拖延，但不料暫緩執行被駁回，無法等到1月15日再自行報到，以至於今日讓調查官親自上門浪費了社會資源，實不是他本意，真的深感抱歉。

高志鵬表示，事發突然顯得一團混亂，很多地方做得不夠完美還請各界諒解，願一只聲明稿能讓紛擾暫時落幕。這段期間他收到許多支持和鼓勵，也讓他更有勇氣面對接下來的路，「對於給我溫暖的這些好朋友們，志鵬銘感五內，我會坦然面對沉潛思考並努力爭取應有的權益，務必讓自己洗刷罪名獲得清白，以感謝支持者一直以來對我的無悔付出。」

(中時 )