共軍擊沉美國航母？美媒：這等於珠珍港事變或911

2019年01月10日 21:34 中時電子報 盧伯華

911事件回顧

經常發表對美、對台鷹派觀點的共軍退役少將羅援，最近在一次中國大陸軍事工業會議再次發表強硬談話，聲稱要「擊沉美軍2艘航母，萬名美軍傷亡」，獲得大陸媒體熱烈轉載，台灣與外國媒體也有不少報導。雖然羅援類似的談話許多人早已見怪不怪，但仍有美媒認真地看待擊沉美國航母的說法，認為這就是全面戰爭，等於是「珍珠港事變」或是「911事件」。

現任中國軍事科學學會副秘書長的羅援在上月底一次軍工企業的會議上再次語出驚人說：「中共應增加國防費用，大力發展殺手鐧武器。美國最怕死人，我們現在有東風21D、東風26導彈，這是航母殺手鐧。我們擊沉它一艘航母，讓它傷亡5000人，擊沉兩艘，傷亡一萬人，你看美國怕不怕？所以，我們軍工總師也要考慮從美國的軟肋去發展。」這段如同他過去的談話的調性一致，通常不太評論羅援談話的美國媒體這次倒是出人意外地認真分析了他的說法。

美媒《國家利益》網站發表一篇題為《認識一下這位要擊沉美國航母的共軍將領》的文章說，羅援很像是中共的柯蒂斯．勒梅(Curtis LeMay)，勒梅是美國空軍將官，他曾經指揮過美軍轟炸日本的任務，後來擔任戰略空軍司令部司令，但極為好戰而臭名昭彰。在20世紀50年代的古巴導彈危機期間，他努力要讓美國首先對蘇聯發動核子攻擊；越戰期間，他敦促美國總統要把北越「炸回石器時代」。

文章說，羅援公開表示共軍可以擊沉兩艘美國航空母艦來解決東海、南海的緊張局勢。之前羅援也曾表示，如果美國把台灣做為美軍基地，那就應該毫不猶豫地以武力收復台灣。

該文表示，勒梅將軍不是共產主義紛絲，不過應該很能理解羅援的情緒。不幸的是，這兩位將軍似乎都不理解好戰與愚蠢的差別。勒梅打算對蘇聯發動核攻擊，這將使美國與一個擁有核武的超級強國發生戰爭，進而引發第三次世界大戰。就算美國摧毀了大多數蘇聯核武，少數幾枚核彈仍可以在紐約或洛杉磯殺死數百萬人，更不用說蘇聯還會對西歐國家進行報復行動。

文章認為，羅援的言論所代表的，似乎是有愈來愈多的中國人認為美國太懦弱而不願開戰，有這種想法的，中國人不是第一個，德國人和日本人在1941年也有過。而中國人也應該不會忘記，日本人還曾在上世紀30年代認為中國人是「東亞病夫」。

羅援提到共軍的反艦導彈可以摧毀美國航母艦隊，在軍事上高超音速導彈或彈道導彈可能轉換成反艦武器，但也可能不行，因為這種戰術沒有經過任何實戰測試。

文章指出，真正的問題來了：擊沉美國航母就是戰爭，不是鳴槍警告，也不是因為進入中國領空而被擊落的間諜飛機，更不是美國軍機和中國戰機之間的意外碰撞。擊沉航母就是全面開戰，如果像羅援與其他好戰言論所說「美國怕了！」那麼美國就會失去強國的地位，如果一萬名美軍死傷而仍不願開戰，那美國也一定不會捍衛台灣、日本、以色列或西歐。

但如果羅援錯了呢？文章認為，這幾乎可以肯定。因為在航母被擊沉後，如果美國總統或國會議員不強力反擊，將不可能安於其位，航母是美國國力和威望的象徵，在美國人的心理上，擊沉航母等於是一次珍珠港事件或911事件。

文章最後引用著名珍珠港事件電影《虎！虎！虎！》劇中山本五十六的台辭：「我們恐怕已喚醒沉睡的巨人，他滿腔怒火令人畏懼。」這應該是對好戰者很好的建議。

(中時電子報)