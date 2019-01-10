空降慘遭職場霸凌 老闆一句話讓她覺醒變公司第一女強人

2019年01月10日 21:38 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

我不介意朋友把我當垃圾桶倒心理垃圾，但碰到某些「情節」，我會選擇不好言安慰，直接射把飛刀過去。

有個朋友在國內首屈一指的電視台當高管。外人看電視台，光鮮亮麗，實則那是個赤裸裸的叢林戰場。當年，她獲教父級的電視台老闆賞識，從別的媒體挖角過去，剛開始，她非常不適應。主播之間的明爭明鬥（沒寫錯，明鬥）、上下左右同事的相互踩踏，就連直屬主管，也因為她是大老闆直接聘用，而視她為眼中釘，對她百般刁難，讓玻璃心、不懂鬥爭的她，經常覺得委屈、無助、沮喪，身心俱疲。

有一天，她又被直屬主管欺負，忍無可忍，她淚涔涔地求見大老闆告狀。老闆靜靜地聽她哭訴，臉上沒有同情的表情，也不出聲安慰。她語畢，大老闆開口了：「某某某啊，妳看某某某（名主播），妳認為她今天擁有的一切，是別人給她的嗎？不是，是她爭來的。這裡的每一個人，都削尖了頭競爭，如果妳覺得別人對妳不好，妳有沒有想過，該負大部份的責任可能是妳自己？因為是妳讓人家這樣對妳。」

「妳讓人家這樣對妳。」當時她告訴我，哇，這句話，像重重的一巴掌，打醒了她，這句話甚至可以說影響了她的一生。「從那以後，我絕不挨打。如果我不希望別人怎麼對我，我一定讓對方知道。我喜歡與人為善，從來沒有害人之心，也從來不鬥別人，但找上門來的架，我一定打！」

如今，在聽說仍舊鬥爭不輸往昔的電視台，她已是一方之霸，但從沒聽同台的人說過，她很會鬥爭，只聽說她很強悍，對屬下很有肩膀。

清楚劃下邊線 讓別人知道怎麼對你

說起這事兒，起因是一個晚輩，最近找我哭訴，她和先生婚後每個週六，都透早從土城騎機車載著她，一路震回新竹婆家，從早餐開始，料理兩天六餐，伺候包括大姑小姑在內的婆家一家子，週日晚飯後再拖著疲憊的身心回土城，第二天又拖著疲憊的身心上班，周而復始。如今她懷孕4個多月，先生還是堅持每個禮拜回新竹，先生的不體貼，讓她很傷心。

我問她，和先生溝通過嗎？她說，暗示過，沒用。我告訴她電視台朋友的故事，建議她，不要暗示，聽從自己的心，明白、堅定地和先生溝通，並要求先生出面溝通婆家那邊。「如果他不願意呢？」她憂心忡忡地問我。「妳必須自己愛自己，」我告訴她，清楚劃下紅線，好讓別人知道怎麼對妳。

又到週末，我問她，還回新竹嗎？她在Line上回我一個笑臉。

（作者：牟婗 ５年級生，外商高管，最喜歡的時光，是家裡沒有半個人的時候剛好可以宅在家。)

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(中時電子報)