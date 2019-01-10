二戰期間 美國曾設想「蝙蝠俠部隊」

2019年01月10日 22:11 中時電子報 江飛宇

蝙蝠俠是最知名的漫畫超級英雄，其中蝙蝠俠最獨特的設定就是他沒有超能力，全部憑著體能與科技武器，所以他在城市間的飛簷走壁，靠的是獨特的披風滑翔翼。有趣的是，在第二次世界大戰期間，曾有人真的設想過，空降部隊可否再搭配滑翔翼，以控制著陸點，或許這個想法成為蝙蝠俠故事的靈感來源。

我們很強(we are the mighty)報導，第二次世界大戰當然很慘烈，但是為了因應戰爭而激發出許多新技術，並且在幾年之後推廣到了全世界，包括雷達、微波爐、青黴素，以及本文要說的「蝙蝠俠」。

馬爾康．威勒-尼克森少校所寫的「聰明洋基對決希特勒」論文，提到他對傘兵滑翔裝的設想。(圖/Yankee Ingenuity Vs. Hitler!)

這個想法都始於加州陸軍訓練中心，美國因為日本偷襲珍珠港而參戰，在西岸的美國陸軍參謀部，已經在思考太平洋的反攻戰線，當然會開始規畫並訓練空降傘兵。就在此時，馬爾康．威勒-尼克森少校(Malcolm Wheeler-Nicholson)在觀看傘兵訓練時，提出了「蝙蝠俠」的想法。

尼克森原先是美國陸軍騎兵部隊，曾參與美墨戰爭，當時隷屬約翰潘興將軍(John J. Pershing)的麾下，之後還參與美菲作戰。而在第一次世界大戰期間，他被派往西伯利亞進行外交和情報任務，記錄蘇聯和日本軍隊的行動。

傘兵在當時是最新的兵種，美國也在學習中，身為騎兵出身的尼克森自然也不懂，不過他看著傘兵空降的過程，就發現傘兵面臨的兩個最大問題：首先部隊在數百公尺的下降過程中相當脆弱。其次降落傘不能控制方向，士兵們分散的區域面積很大。

尼克森把他的觀察寫成一篇名叫「精明洋基人對抗希特勒」(Yankee Ingenuity Vs. Hitler!)的論文，文章認為，傘兵需要有個裝備，能在開傘之前的一小段時間可以滑翔，以修正自己的降落點，避開敵人的地面火力又能使部隊降落的較為集中。在這篇文章中還附上他自己畫的插圖，設想傘兵穿著滑翔翼裝，在開傘前可以滑翔一段時間，使部隊夠集合在接近的區域，到即將落地前再開傘。

不過陸軍參謀部似乎沒有接受過這個想法，最終美國的傘兵部隊的T5降落傘仍是沒有控制方向的設計，但是尼克森仍然說服了加州的國內衛隊，在1942年創建了一個測試單位來試穿他發明的滑翔套裝，並且聘當時的滑翔翼表演者米奇．摩根（Mickey Morgan）來測試，可惜現存的報導沒有提到效果如何，不過之後新的降落傘終於發展出控制降落方向的拉繩，也就不需要滑翔翼套裝了。

然後，尼克森不止是個軍人，他也是個出版人。1934年，尼克森與美國陸軍鬧矛盾，一氣之下辭去軍職，打算寫幾本書，然而出版的兩本書銷路並不好，他發現是整個書市都很不景氣，原來當時正處經濟大蕭條時期，書本也成了奢侈品，要是沒人買書，印刷廠和書商要怎麼活？他轉念一想，設計了一種紙量少、印量大，而且容易吸引讀者，價格還很便宜的書，那就是漫畫書。

尼克森是個優秀的軍人、點子王，也是漫畫出版業的前輩，他的國家聯盟漫畫，就是後來DC漫畫的前身。(圖/wearethemighty)

1934年，尼克森成立了有史以來第一家漫畫出版公司「國家聯盟出版社」(National Comics Publications)，他自己擔任編劇，其他人來繪製故事，一時洛陽紙貴引為風朝。1935年，兩位年輕漫畫家傑瑞．席格(Jerry Siegel )和和喬．舒斯特(Joe Shuster)加入，他們想到一個強大的超級英雄，也就是超人。

飛鼠裝在杜拜高樓區穿梭。

飛鼠裝。(圖/網路)

後來，國聯出版社轉變成我們今天所熟知的「DC漫畫」，1939年「偵探漫畫」第27期中「蝙蝠俠」出現了，不過尼克森並不是蝙蝠俠的創作者，因為他在1937年離開了公司。然而蝙蝠俠的飛簷走壁，是否成為尼克森在1942年提出單兵滑翔套裝的靈感？這就不曉得了。

最後，尼克森所設想的蝙蝠俠裝在今日已完全落實，在1990年後，有著飛翼的跳傘服(wingsuit)問世，俗稱飛鼠裝，成為許多極限運動愛好者的最愛。

(中時電子報)